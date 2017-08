Erik Rubín será intervenido en enero para quitar tumor benigno

Publicidad





El ex Timbiriche Erik Rubín se encuentra con gran ánimo tras el susto que pasó hace cinco meses cuando un dolor de estómago fue el resultado de un tumor benigno que tiene controlado y será hasta el mes de enero que ha decidido llevar a cabo la cirugía para que se lo extraigan de su cuerpo.

“Estoy muy bien, la cirugía será en enero, ya que estemos más tranquilos, afortunadamente viene un trabajo de mucho trabajo, proyectos, entonces quiero aliviarme lo más pronto posible”, expresó a JDS durante su pasó por la alfombra roja de “El hombre de la mancha”.

Explicó que la operación que será en México y la tuvo que posponer por la carga de trabajo y el cierre que tiene con la gira con Benny, Sasha y Erik la cual finaliza el 31 de diciembre, y por ahora no tiene complicaciones de salud por el momento, tanto que disfruta de su familia, sus hijas Nina y Mía en paseos en bicicleta por la CDMX.

“Estoy llevando una vida normal, haciendo ejercicio, me siente increíble y el tumorcito este no ha crecido, entonces no hay probabilidad que obstruya el paso del estómago al intestino, estoy bien a gusto”, contó.

La operación a la que el cantante consiste en una cirugía no tan complicada. “Básicamente es quitar el quiste (tumor), no tiene riesgo, la cuestión es que quitarán una parte del estómago la cual va a requerir de paciencia, comer despacio, pero me voy a recuperar pronto”, a decir del médico que lo atiende.

Adelantó que como premio de consolación por su cirugía y como festejo de cumplir una temporada junto a los ex Timbiriches, lanzará un disco de duetos con temas inéditos de su autoría.

“Mi objetivo es sacar (primero) un sencillo con invitados, ya tengo a varios grabados, pero como todavía no he decidido cuál será el sencillo ni nada, no puede adelantar eso”, mencionó el esposo de Andrea Legarreta con quien emprenderá un viaje de amor para marzo de 2017.

Asimismo, ahora que Paulina Rubio se encuentra en México grabando el programa musical “La Apuesta”, no descarta la idea que puedan reunirse todos los Timbiriches solamente por el gusto del público.

“Yo lo veo muy viable, la gente creo que lo recibiría muy bien y a nosotros nos gusta jugar de diferentes maneras, pero igual hacer un disco en otra formación”, finalizó.

