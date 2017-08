Publirreportaje: Vuelve Afirme más amables las hipotecas

Para los clientes que estén pagando su casa con el crédito de algún banco, y que no ofrezca las mejores condiciones, AFIRME presentó un crédito hipotecario que les permitirá mejorar su hipoteca.

Es un crédito de sustitución de hipoteca, en el que no se desembolsa en el cambio de hipoteca; ya que el contratante no paga por trámite, ni comisión, ni avalúo; además, no se realiza un análisis crediticio del solicitante.



Excelentes beneficios:

En AFIRME puedes sustituir tu hipoteca con una tasa de interés desde el 8.99%, a un plazo de hasta 15 años por pago puntual.

AFIRME financia hasta el 90% del valor vivienda.

Además, tienes la opción de combinar tu crédito con el esquema de “construcción y mejora de vivienda”, siempre y cuando el importe de crédito combinado no supere el 80% del valor vivienda; y se pueden incluir los gastos notariales en el crédito.

A diferencia de las opciones de otros bancos en las que la tasa es variable, los clientes de AFIRME tienen certidumbre y tranquilidad al conocer cuáles serán sus pagos durante todo el periodo del crédito.

$0 en comisión de apertura, avalúo y gastos notariales.



Requisitos generales:

Tener 25 años y que la edad del cliente más el plazo solicitado no supere los 70 años. Para asalariados, dos años de antigüedad laboral; y tres años para Personas Físicas con Actividad Empresarial. Tener la calificación de No Negativo en el Buró de Crédito. El pago mensual no deberá superar el 65 por ciento del ingreso disponible.

Beneficios:

Sin penalización por prepago.

El crédito incluye seguros de: Vida para titular y cónyuge. Daños a la propiedad. Seguro de interiores. Seguro de desempleo para titulares (para personas asalariadas).





Contacto:

Facebook : https://www.facebook.com/AFIRME

Twitter: @BancoAfirme

Sitio : https://www.afirme.com/AfirmeREFWeb/ref/landingPage.do?landingPage=36&op=10&embedded=0&layout=0