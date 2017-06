Reubicando a los ‘migrantes ecológicos’ de China

Arena acumulada a la altura de los tobillos bloqueaba la puerta de su nueva casa. Empujar bicicletas por el patio era como vadear un pantano. La parte del “lago” de la Aldea del Lago Miaomiao resultó no ser nada sino un diminuto oasis a más de un kilómetro de las ordenadas hileras de pequeñas casas de bloques de concreto.

Ma Shiliang, un médico de la aldea cuya familia estuvo entre los alrededor de siete mil musulmanes Hui a quienes el gobierno chino había traído a este lugar desde terrenos con escasez de agua en el noroeste del país, dijo que los funcionarios prometieron “que nos enriqueceríamos”. En vez de ello, estas personas que antes pastoreaban ovejas y cabras en las extensas colinas ahora se sienten como animales acorralados, apáticos e inciertos sobre su futuro.

“Si hubiéramos sabido cómo era, no nos habríamos mudado aquí”, dijo Ma, de 41 años, quien, tres años después, no ha podido encontrar un empleo practicando la medicina en la Aldea del Lago Miaomiao o de encontrar otro trabajo confiable.

China les llama “migrantes ecológicos”: 329 mil personas a quienes el gobierno tuvo que reubicar de tierras empobrecidas por el cambio climático, la industrialización, las malas políticas y la actividad humana a 161 aldeas construidas apresuradamente. Fueron la quinta ola de un programa de alivio ambiental y de la pobreza que ha reubicado a 1.14 millones de residentes desde la Región Autónoma Hui de Ningxia, un territorio de dunas, mezquitas y camellos a lo largo de la antigua Ruta de la Seda.

Han Jinlong, el subdirector de migración de la Oficina de Desarrollo y Alivio de la Pobreza de Ningxia, dijo que, aun cuando las primeras olas no fueron explícitamente etiquetadas como de migrantes ecológicos, también habían sido trasladados debido a la creciente severidad del desierto. Es el proyecto de migración ambiental más grande del mundo.

Lo que China está haciendo en Ningxia y algunas otras provincias duramente afectadas por la sequía y otros desastres naturales y provocados por el hombre es un presagio de lo que los gobiernos en todo el mundo, incluido Estados Unidos, pudieran tener que emprender para hacer frente al cambio climático, el cual se espera desplace a millones de personas en las próximas décadas.

China ha sido afectada por la implacable degradación de la tierra y patrones climáticos cada vez peores, incluida la sequía en el norte. Pero la reubicación masiva ha provocado sus propios problemas profundos, encarnados en los apuros de la familia Ma y sus vecinos.

Ma me dijo mientras tomaba té en su sala de estar que cada familia tuvo que pagar una “cuota de reubicación” de dos mil 100 dólares y les prometieron una parcela de tierras de labranza ya que las familias dejaron atrás abundantes campos y animales. Pero quienes recibieron parcelas terminaron teniendo que arrendarlas a una compañía agrícola, y se quedaron con diminutos patios frontales, donde los Ma cultivan algunas plantas de chiles.

Se esperaba que la familia de 11 miembros se apretujara en una casa de 54 metros cuadrados y dos recámaras; como muchos de los migrantes, Ma erigió en el patio una habitación extra con costados de plástico blanco para sus padres.

Y los funcionarios que diseñaron las nuevas casas pusieron los sanitarios en la misma habitación que las duchas, una afrenta para los musulmanes hui. Ma cavó una letrina afuera, donde el patio frontal termina en la calle.

Ma no solo no ha podido lograr que los funcionarios lo designen médico de la aldea aquí, sino que desde noviembre del año pasado no ha podido encontrar un empleo en la construcción; inestable y de bajo salario, pero el empleo más común para los hombres de la aldea. La familia debe vivir principalmente con los 12 dólares por día que su esposa, Wang Mei, gana en un campo agrícola industrial.

Tres de los hermanos de Ma y un sobrino trajeron a un total de 38 familiares como parte de la reubicación. Pero otro hermano, Ma Shixiong, fue uno de un puñado que se quedó en la aldea Yejiahe, a cinco horas de viaje en auto hacia el sur, desafiando las órdenes del gobierno. Funcionarios derribaron las casas de las familias que se fueron; y castigaron a quienes se quedaron rechazando renovar sus casas o construirles corrales para animales, y negándoles ductos de agua y subsidios para criar ovejas y ganado.

Wang Lin, quien también está desempleado y fue uno de los ocho hombres con los que hablé en una tarde tras las oraciones en la Mezquita Ji’an de la Aldea del Lago Miaomiao, dijo que él y ocho parientes planeaban regresar a Yejiahe el año próximo si no encuentra trabajo.

“Nadie ha regresado todavía, pero la gente está hablando de ello”, dijo Wang Lin, de 48 años de edad. “Podemos labrar la tierra ahí. Nuestras casas ya no están, pero podemos cavar la tierra y construirnos una casa en una cueva”.

Un tercio de la población de Ningxia _ y la mayoría de la gente que ha sido reubicada _ es musulmana hui. Algunos expertos occidentales dicen que las políticas de reubicación chinas están dirigidas, al menos en parte, a controlar a las poblaciones de minorías étnicas, y que funcionarios podrían citar razones ambientales como pretexto.

Aunque remota, el área reseca de Xihaigu ha estado en el radar del gobierno central desde al menos los años 80, cuando funcionarios empezaron a producir una serie de reportes sombríos sobre la viabilidad de las tierras. Una estimación reciente realizada por investigadores de la Academia China de Ciencias y el Ministerio de Tierras y Recursos indicó que la región podía servir de sustento solo a 1.3 millones de personas; la población en 2014 era de unos 2.3 millones.

“El gobierno decidió trasladar a la gente porque la tierra no podía alimentarla”, me dijo Zhang Jizhong, el subdirector de la Oficina de Desarrollo y Alivio de la Pobreza de Ningxia, cuando me reuní con él y su colega Han en su oficina de Yinchuan en agosto. “Los factores están arraigados en la historia, la naturaleza y la sociedad”.

El camino hacia la antigua aldea de los Ma, Yejiahe, serpentea colina arriba pasando por una presa, colinas cubiertas de suave cieno amarillo, caballos y pajares en los patios de la gente. El paisaje es amplio, ondulante y verde, nada parecido al lago Miaomiao.

Nos estacionamos encima de un risco desde donde se domina un valle. El hermano de Ma Shiliang, Ma Shixiong, me recibió al lado del camino, vestido con una túnica azul y un casquete. Su rostro tenía tantos pliegues como las colinas.

Él fue el hombre que se quedó, aun cuando su clan extendido, incluidos sus ancianos padres, habían migrado hacia el norte. Su esposa, tres de sus hijos y cuatro nietos también se quedaron en Yejiahe; otros dos hijos trabajaban en un restaurante en Pekín. De una población de unos mil 400 habitantes a fines de los años 90, se quedaron unos 300 aldeanos.

Por qué algunos eligieron quedarse, incluso a costa de fracturar a sus familias extendidas, se volvió claro una vez que Ma Shixiong me guió por su casa.

Comparado con el lugar de su hermano en el lago Miaomiao, bien podría haber sido un palacio imperial. Dos hileras de habitaciones que dan a un gran patio central. Las familias de dos de sus hijos, cada uno con dos hijos, tienen sus propias habitaciones. El área total es de 300 metros cuadrados, dos veces el tamaño de las parcelas para vivienda en la nueva aldea.

Ma Shixiong dijo que había visitado a su familia media docena de veces en el lago Miaomiao, antes de que muriera su padre enfermo en febrero de 2015.

“Cuando vi por primera vez el lugar, ese pequeño patio y la casita y el bañito al frente de la puerta…”, dijo, haciendo una larga pausa. “La higiene no es buena. No es un estilo de vida muy civilizado”.

“No tienen tierras, y necesitan salir a buscar empleo”, añadió. “¿Cómo pueden sacar para vivir?”

Mientras hablábamos, los vecinos empezaron a reunirse en la habitación del frente. Habían escuchado que un reportero de Pekín estaba en la localidad. Cada uno quería expresar una queja sobre la corrupción local. “Es una sociedad primitiva aquí porque no le importamos a nadie”, dijo Ma Shixiong.