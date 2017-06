Spot de Marcelo Ebrard en contra de Trump

A tan sólo cuatro días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón lanzó un video en Youtube en el que asegura que los mexicanos estaran en un grave riesgo si el candidato republicano gana la presidencia.

En el spot que dura alrededor de un minuto, Ebrard pide a los mexicanos residentes en EU involucrarse en estas elecciones y emitir su voto por la candidata demócrata Hillary Clinton.

“Sí tenemos que participar querámoslo o no, el señor Trump nos ha colocado como centro de la disputa electoral”, declará Ebrard, quien además menciona que la invitación que se hizo a Trump para visitar el país fue un evento desafortunado.

“La comunidad México-americana estará en grave riesgo, especialmente quienes no tengan documentos”, senaló el ex jefe de gobierno.

De acuerdo a las últimas encuestas realizadas por The New York Times y la CBS, Clinton aventaja por 3 puntos a el republicano Trump, sin embargo esto no asegura que pueda ganar las elecciones de este 8 de noviembre.

TE RECOMENDAMOS:

Trump es demandado ante la PGR por fraude

VIDEO PUBLICADO POR EL UNIVERSAL: