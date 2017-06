Las elecciones de EU no deben preocupar a los mexicanos: AMLO

10 cosas que hace la gente exitosa antes de dormir

Andrés Manuel López Obrador aseguró que los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos no deben preocupar a los mexicanos que viven en el país vecino.

Lo relevante no radica en saber quién gana o pierde las elecciones del próximo martes, sino que sepan que tendrán quien defienda sus derechos, a diferencia de lo que no han hecho los presidentes de México.

De acuerdo a la entrevista con Grupo Imagen en el contexto de su gira por la sierra de Zongolica en Veracruz, Obrador fijo su postura por primera vez en Estados Unidos.

El aseguró que defenderá el abuso a los mexicanos reiterando que no se entrometerá en la vida del país vecino, ya que el próximo presidente de México no será subordinado de ningún país vecino.

“Debemos hacer volver el principio de no intervención para que en su momento ellos no tengan ningún pretexto y no se metan cuando tengamos que decir de manera libres; además en México va haber cambios en 20 meses y el próximo presidente no va a ser como Fox ni Calderón”, comentó.

López Obrador será acompañado a la gira por su esposa e hijos.