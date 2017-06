Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Semana de mucha tensión nerviosa por cuestiones de trabajo y personales, tu signo siempre necesita sentirse seguro en todas sus decisiones. A veces no te salen los proyectos como tu deseas y eso te altera mucho, pero ten calma que las energías cruzadas pasarán pronto y tu luz volverá a brillar más que nunca para el día 9 de noviembre. En esa fecha tendrás un golpe de suerte en cuestiones de trabajos nuevos y juegos de azar con los números 08, 21 y 77. Cuídate de brujerías o hechizos que te están haciendo por parte de alguien de tu trabajo o un amor despechado. Prende una veladora roja el día 9 y cuélgate algo de plata para que te sirva de protección. Tu signo levanta muchas energías negativas, por eso nunca te confíes y procura estar protegido. Te buscaran amores nuevos del signo de Escorpión y Sagitario que serán muy compatibles. Los casados tendrán un embarazo en puerta. Tu color: azul intenso. Cambias el plan de tu celular.

TAURO

Semana de buenas noticias de trabajo o te estarán buscando para darte una oportunidad laboral que te hará crecer económicamente, sólo trata de no platicar tus planes. Mandas a arreglar tu carro o le haces el mantenimiento. Te busca un amor del pasado, trata de cerrar ese círculo y avanzar con un amor nuevo del signo de Escorpión o Capricornio que van a ser muy compatibles. Recibes un dinero extra por cuestión de la venta de un carro o casa. Sales de viaje para ir a visitar a unos familiares. Te invitan de padrino a una boda. Ya nos seas tan rencoroso con los compañeros de trabajo, recuerda que tienes que hacer equipo para avanzar en tus proyectos. Sigues con tu pareja actual y hablas de un compromiso firme, recuerda que tu signo no sabe estar solo y siempre busca vivir en pareja. Tendrás un golpe de suerte el 8 de noviembre y será con los números 01, 22, 41 y ese día trata de ponerte agua bendita en la nuca y la frente para que te sirva de protección.

GÉMINIS

Semana de estar con un pendiente personal o familiar, trata de resol-verlo en estos días para que no ocupe tus pensamientos y te deje hacer tu trabajo. Vuelves a tomar un curso o entras otra vez a la escuela, recuerda que tu energía es tan fuerte que siempre tienes que estar ocupado. Te vuelves a poner a dieta o a hacer ejercicio pero trata de hacerlo natural y no tomar pastillas. En el amor decides darte un tiempo con tu pareja porque sientes que ya no hay amor. En el trabajo habrá muchos problemas o discusiones en juntas por utilidades, trata de tener paciencia y no estar involucrado en situaciones fuertes. Tramitas un crédito personal para arreglar tu casa. Te llegan por fin las vacaciones o te vas de viaje. Te busca un amor de Libra o Aries que hablará de estar muy apasionado contigo. Cuidado con problemas legales, trata de pagar todo a tiempo. Tendrás un golpe de suerte el 9 de noviembre y será en cuestiones de juegos de azar con los números 23, 10 y 99.

CÁNCER

Semana de estar con alguien muy importante en cuestiones de trabajo o te ofrecen cambiarte de compañía para crecer en lo profesional. Siempre te va a llegar la suerte, sólo trata de no platicar mucho tus planes para que no se te salen. Tramitas un crédito para un carro. Cuidado con problemas de hormonas o de intestino, procura hacerte unos estudios. No seas ten rencoroso y trata de resolver ese problema amoroso del pasado. Tendrás un golpe de suerte el 08 de noviembre y será en cuestiones de proyectos nuevos de trabajo. Pagas la colegiatura de tu hijos. Tramitas tu licencia de manejo. Números de la suerte son 21, 07 y 66, sólo trata de comprar zapatos nuevos y usarlos en estos días para que pises triunfo. Esta semana será muy importante porque tomarás la decisión si seguir en tu trabajo o renunciar, recuerda que todos los cambios son positivos. Te proponen matrimonio. Una ayuda divina se acercará en estos días, trata de prender una veladora blanca para que tengas más protección. Te busca una hermana para pedirte apoyo económico.

LEO

Semana de salir de viaje o de visitar a tu pareja si está de viaje. Trata en estos días de poner orden en el trabajo para no tener problemas con tus compañeros. A tu signo se le da mucho la comunicación o el chisme y eso te ocasiona problemas, sé más discreto. Tendrás un golpe de suerte el 09 de noviembre en cuestiones de proyectos nuevos y juegos de azar con el número 03, 22 y 61, procura ese día no comer nada de carne de puerco y tomar mucha agua para que tu energía positiva fluya más fuerte. Sigues con tu pareja, tu signo siempre está buscando el amor ideal por eso trata de enfocarte en una sola pareja y no andar con dos o más a la vez, tu compatibilidad será con los signos de aire. Te llega un dinero extra por un bono o trabajo extra. Cuídate de problemas hormonales o depresiones . Arreglas papeles de escrituras o vas con un abogado. Te busca una ex pareja para pelear, es mejor ya cerrar ese círculo. Días de cambios totales en tu vida personal. , Intenta seguir con tu negocio y ser más constante en la vida, no todo son fiestas.

VIRGO

Semana de estar reacomodando todos tus pendientes legales o personales. Pon en orden tus documentos. Te buscan para pagar una deuda del pasado, trata de salir de esas situaciones y empieza a ahorrar para un futuro. A veces te sientes muy desanimado porque no se dan las cosas como tú quieres pero no te estreses. Tendrás un golpe de suerte el 8 de noviembre y ese día todas las energías positivas estarán de tu lado, trata de ponerte ropa de color azul fuerte y una cadena de plata para que se multiplique tu buena energía. Eres un signo de tierra, pero eso no amerita que estés a la defensiva en cuestiones amorosas y siempre busques un pero para no tener, es tiempo de madurar y formar una familia. Tus signos compatibles son Aries y Tauro. Tramitas tu seguros social. Te llega una invitación a salir de viaje. No dejes de ir con el médico y checarte bien problemas de riñones o páncreas. Tendrás un golpe de suerte el día 11 y será en los juegos de azar con el número 13, 21 y 08.

LIBRA

Semana de estar con muchos pendientes de trabajo o situaciones un poco complicadas con tus compañeros, trata de no platicar nada o estar siempre a la defensiva por si alguna situación se sale de control. Tu signo siempre está rodeado de muchos chismes y malas personas que sólo te roban la energía así que este 10 de noviembre trata de poner una veladora azul fuerte y cargar una moneda de cobre en tu cartera para que te sirva de protección. Eres el signo más amoroso del zodiaco y eso hace que todo mundo te busque para irse de fiesta o estar en reuniones pero ya es tiempo de tener pareja o formalizar una relación. Tus signos más compatibles son Aries y Piscis. Vendes tu carro o decides cambiar el tuyo. No guardes tanto rencor con amores que no fueron para ti, trata de cerrar eso y avanzar. Tendrás un golpe de suerte el 8 de noviembre y será con los números 21, 08 y 77, trata de jugarlos ese día. Compras unas llantas para tu carro. Tendrás una discusión fuerte con un familiar. Compras ropa o cambias de look. Sacas tu seguro social.

ESCORPIÓN

Semana de muchas presiones de trabajo y tomar la decisión de seguir ahí o cambiarte a uno mejor, recuerda que a tu signo lo domina mucho progresar y estar siempre creciendo profesionalmente, son tiempos de madurar. Tendrás nolticias de un amor de lejos, del signo de fuego. Golpe de suerte el 9 de noviembre con los números 02, 16 y 77. Tendrás una oferta de trabajo pero será para salir de tu cuidad. Terminas de hacer unos pagos atrasados y te pondrás al corriente con tus deudas. Te busca tu papá para pedirte una ayuda moral o económica, no dejes a la familia, recuerda que tú eres el pilar y protector de ellos. Ten cuidado con el alcohol o trata de tomar más tranquilo. Te regalan un reloj o celular. Te festejan en esta semana y estarás rodeado de personas que te quieren mucho. Te haces un cambio de look. Trata de dejar esos amores del pasado que sólo te quitan tiempo y energía ,trata de renovarte ahora que cumples años. Cuida a tu mascota.

SAGITARIO

Semana de mucho trabajo y de sacar pendientes atrasados, recuerda que tu signo siempre deja sus cosas para el último, necesitas organizarte más en tu tiempo y tener todo en orden. Te sigue la suerte y más en este mes de noviembre porque ya comienza la energía positiva de tu cumpleaños, debes de aprovecharla. Tendrás un golpe de suerte el día 7 y será en cuestiones de juegos de azar o lotería con los números 21, 05 y 44. En el amor seguirás con tu pareja actual pero con algunos problemas por celos y peleas sin razón, te recomiendo no ser tan posesivo y trata de cambiar para estar en una relación más en paz. Te invitan a salir de viaje. Te buscan para pagar una deuda del pasado. No guardes rencor con tu familia y trata de ser feliz. Cuidado con problemas legales o demandas. Tendrás un amor nuevo que te estará buscando mucho y será del signo de fuego. Piensas mucho en poner un negocio, hazlo que te va a ir de lo mejor. Te rodea mucho la pasión en estos días. En tu trabajo juntas y reacomodos de puesto. Sigue con el ejercicio.

CAPRICORNIO

Semana de estar con buena energía a tu alrededor y tendrás varias sorpresas agradables en el trabajo que te harán sentir de lo mejor. Trata de no ayudar a personas que no lo merecen, aprende a decir que no cuando te pidan un favor. Trámites de papeles de migración o residencia. Recibes un dinero extra por cuestiones de una venta o comisiones atrasadas. Trata de no involucrarte en cuestiones de amores prohibidos o ajenos, sigue tu vida normal. Tendrás un viaje por cuestiones de una fiesta en estos días. Golpe de suerte el 10 de noviembre, ese día todas las buenas energías estarán de tu lado y podrás resolver problemas personales o de trabajo, procura en esa fecha ponerte algo de plata y prender una veladora blanca de protección. En el amor seguirás con tu pareja actual, sólo aprende a no depender de ella y ser más independiente. Recibes un dinero por un trabajo extra, arreglas papeles de un crédito bancario. Números de la suerte: 33, 21 y 09.

ACUARIO

Semana de empezar de nuevo la dieta y estar haciendo ejercicio, recuer-da que tu signo siempre quiere sentirse motivado para seguir con sus proyectos de vida y estar de lo mejor, tú mismo date ánimo para seguir adelante. Tendrás un golpe de suerte el 11 noviembre y será en cuestiones de lotería o juegos de azar con los números 21, 09 y 88. Trata de no platicar tanto tus planes y ser más discreto para que se realicen. Saldrás en estos días de viaje o estarás planeando uno para diciembre . Te busca un amigo para pedirte prestado o que le des un consejo sentimental, siempre arreglas la vida de los demás. Cuídate de dolores de estómago o páncreas. Mandas a arreglar tu carro o le cambias una llanta. Te ofrecen un negocio de comunicaciones o celulares . Tramitas tu residencia o visa extranjera. Te busca un amor del pasado y será sólo por cuestiones sexuales. Te buscan para ofrecerte un trabajo en televisión o comerciales. Embarazo en puerta. Te regalan una mascota.

PISCIS

Semana de estar con ideas nuevas para tu futuro, serán días de entrega total a tu persona y en lo profesional te estarás esforzando más. Llega un dinero extra por cuestiones de tus vacaciones o un bono, trata de pagar tus deudas y no endeudarte en este mes para que tengas una economía más estable en diciembre. Cuídate de dolores de huesos o de infecciones de la piel. Sabrás de una enfermedad de un familiar que te pondrá un poco pensativo. En el amor es mejor dejar que todo fluya por sí solo, recuerda que a veces tu carácter tan fuerte no te deja ver bien la situación sentimental y te hace tomar decisiones muy impulsivas. Trámites de un crédito bancario para carro. Te invitan a salir de viaje y será por el trabajo. Mandas a arreglar tu casa. Te buscan para arreglar una demanda legal. Tendrás un golpe de suerte el 9 de noviembre y será en cuestiones de amores nuevos y más duraderos del signo de Géminis o Aries. A veces tú mismo te saboteas.