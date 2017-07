Rogelio Funes Mori, a dos dianas de igualar su marca goleadora

La pelea por el título de goleo se va cerrando de cara a la última jornada del torneo mexicano, pues con cinco jugadores los que aspiran a quedarse como el máximo romperedes del torneo.

Dayro Moreno de Tijuana, Mauro Boselli de León y Raúl Ruidiaz, son los que están más cerca de quedarse con el cetro, pues llevan 10 anotaciones en 16 partidos.

Sin embargo el artillero de los Rayados, Rogelio Funes Mori, los sigue de cerca con nueve dianas, junto a Edson Puch de los Rayos de Necaxa.

En su torneo debut con los Rayados, el Mellizo sorprendió a propios y extraños al anotar 11 goles, pues era una marca que ningun delantero había tenido en su primer semestre futbolístico.

Si llegase a igualar la cifra que hizo en el Apertura 2015, cuando llegó a Rayados, no sólo podría igualar su marca y entrar de lleno a la pelea por el liderato de goleo, sino que podría catapultar a su equipo a la Liguilla, pues depende de un triunfo y una combinación de resultados, sin embargo al no conseguir los tres puntos, no serviría de nada si los demás equipos llegan a perder su último duelo.

El Mellizo lleva 29 goles en su cuenta personal, por lo que está a cuatro dianas de alcanzar a André-Pierre Gignac, delantero de los Tigres, y rival de la ciudad, pues lleva 33 goles desde su llegada a México en el mismo torneo.