Líderes del mundo felicitan a Donald Trump por su triunfo

Los líderes del mundo manifestaron este miércoles sus felicitaciones así como su enfoque respecto al resultado de los comicios, que le dio el triunfo al magnate Donald Trump en la carrera presidencial.

El presidente ruso Vladimir Putin expresó su esperanza de que el trabajo conjunto dirija a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos fuera de su situación crítica actual, señaló el servicio de prensa del Kremlin citado por la agencia Itar Tass.

También manifestó su deseo de que ese trabajo conjunto permita abordar los asuntos cruciales de la agenda internacional, así como identificar respuestas efectivas a los retos de la seguridad global.

De acuerdo con información de agencias, Putin se pronunció por un diálogo constructivo entre Moscú y Washington, basado en los principios de igualdad, respeto mutuo y actitud realista hacia las posiciones del otro, en interés de la gente de nuestros países y de la comunidad mundial, añadió.

El presidente Barak Obama felicitó al presidente electo Donald Trump por su victoria y lo invitó a reunirse en la Casa Blanca este jueves 10 de noviembre para hablar sobre el plan de transición, informó la Casa Blanca.

“Asegurar una transición fluida del poder es una de las más altas prioridades que el presidente identificó al inicio de este año y un encuentro con el presidente electo es el próximo paso”, indicó la residencia ejecutiva.

Por su parte la canciller de Alemania, Angela Merkel, felicitó republicano Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y le ofreció una estrecha colaboración sobre la base de valores que comparten.

Así mismo el “número dos” del Vaticano, el secretario de Estado Pietro Parolin, expresó su felicitación al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y deseó que su gobierno sea “de verdad fructífero”.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos celebró el espíritu democrático de Estados Unidos y espera profundizar la relación bilateral con Donald Trump, quien resultó triunfador en las elecciones presidenciales celebradas este martes en Estados Unidos.

El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, felicitó al candidato republicano en su cuenta de Twitter, el mandatario español aseguró que tras este resultado electoral seguirá el trabajo para reforzar la relación de España con Estados Unidos, al que considera como “socio indispensable”.

China manifestó que espera hacer esfuerzos conjuntos con el nuevo gobierno de Estados Unidos para mantener el crecimiento sostenido, estable y saludable de las relaciones chino-estadunidenses.

La posición china engrosó la lista de naciones asiáticas que han expresado su felicitación al republicano Donald Trump por su virtual triunfo en los comicios presidenciales estadunidenses de la víspera.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, felicitó hoy a Donald Trump por haber ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

“Felicito a Donald Trump en su triunfo y espero que podamos trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos”, escribió el mandatario argentino en la red social Twitter.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó mediante un escueto comunicado a Donald Trump por ser electo como el próximo presidente de Estados Unidos.

La relación entre Canadá y Estados Unidos sirve como un “modelo para el mundo”.

El presidente brasileño Michel Temer felicitó a Donald Trump por ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos e hizo votos para que ambos países pueden seguir trabajando para fortalecer sus relaciones.

El presidente iraní Hasán Ruhani declaró que el acuerdo firmado con potencias mundiales sobre su programa nuclear “no puede ser eliminado por un solo gobierno”.

La cancillería venezolana en un comunicado envió sus felicitaciones a Trump e hizo votos para que se pueda avanzar para tener “relaciones políticas y diplomáticas bilaterales respetuosas”.

“Venezuela anhela que en esta nueva etapa… se puedan establecer nuevos paradigmas con nuestra Región basados en el reconocimiento a las identidades culturales, sociales e históricas de nuestros países, y en el respeto a la no intervención en los asuntos internos”, agregó el escrito.

En Panamá, el gobierno reiteró su disposición en continuar fortaleciendo las históricas relaciones de amistad y cooperación con los Estados Unidos en temas de interés mutuo como el fortalecimiento de la relaciones económicas, la seguridad y la paz.

Los residentes del pueblo de origen de Melania Trump en Eslovenia quieren que la futura primera dama venga a visitarlos junto con su esposo.

Ondeaban banderas estadounidenses en el poblado industrial de Sevnica al surgir la noticia de que Donald Trump ganó las elecciones.

La presidente chilena Michelle Bachelet dijo que tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, “Chile espera que podamos seguir colaborando entre las naciones para el bienestar de nuestros pueblos”.

El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, a través de su cuenta personal de Twitter, felicitó en inglés y español a Donald Trump:

“Congratulations on your election @realDonaldTrump. Pedro Pablo Kuczynski, President of Peru”, tuiteó, seguido por “Felicitaciones por la elección @realDonaldTrump. Pedro Pablo Kuczynski, Presidente del Perú”.

El presidente uruguayo Tabaré Vázquez dijo por televisión que “hay que respetar la decisión” del pueblo estadounidense.

El primer ministro italiano Matteo Renzi felicitó a Donald Trump, haciendo a un lado las discrepancias políticas y sus anteriores comentarios de apoyo hacia Hillary Clinton.

“En el nombre de Italia, felicito al presidente de Estados Unidos y le deseo buena suerte en su misión, convencido de que la amistan italiano-americana continuará siendo sólida”.

El presidente francés Francois Hollande dijo que la elección de Donald Trump “abre un período de incertidumbre que debe ser enfrentado con lucidez y claridad”.

En breves declaraciones tras la reunión semanal de su gabinete, Hollande felicitó a Trump “como es costumbre entre jefes de estado”, pero lo hizo con escaso entusiasmo. Hollande había apoyado a Hillary Clinton y el miércoles declaró que pensaba en ella.

La primera candidata a la presidencia de Francia en comentar sobre la elección en Estados Unidos fue la populista Marine Le Pen, una férrea opositora de la inmigración, quien felicitó a Trump incluso antes de que se oficialicen los resultados.

Le Pen, quien espera alzarse con un triunfo en las elecciones presidenciales francesas a celebrarse entre abril y mayo, tuiteó su apoyo al “Pueblo estadounidense, libre!”

