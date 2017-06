Padrés da entrevista en CDMX mientras lo buscaban en 190 países

La mañana de este jueves el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, se presentó en las instalaciones de Radio Fórmula sin ningún problema, a pesar de que era buscado en 190 países por autoridades mexicanas y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El ex gobernador asistió al programa de Ciro Gómez Leyva para anunciar que se entregaría ante las autoridades, para enfrentar las acusaciones por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a los 8 millones de dólares.

Al ex mandatario se le buscaba en 190 países desde que la Interpol emitió una ficha roja el pasado 3 de octubre, sin embargo, no se sabía nada de Padrés hasta esta mañana.

El sonorense fue aprehendido por elementos de la marina y trasladado al Reclusorio Oriente después de asegurar en el programa radiofónico que se entregaría a las autoridades para demostrar su inocencia.

“Voy a demostrar mi inocencia, en ningún momento he estado huyendo, sin poder conocer de qué se me acusaba, al enterarme, me queda muy claro que hay mala fe, que es un tema político”, dijo durante la entrevista.

Al llegar al penal, su esposa, Iveth Dagnino afirmó que las acusasiones en contra del ex mandatario son una fabricación, producto de venganzas políticas.

“Todo es una fabricació. Ésta se vino dando desde el tiempo de campaña electorales, sabemos cómo se manejan, es lo que te puedo decir”, sostuvo.

