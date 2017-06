PRI exige castigo ejemplar a Padrés

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió a las instituciones de justicia de México, apliquen un castigo ejemplar al ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

En un comunicado, el instituto político señaló que deben ser las instituciones de justicia y no el Partido Acción Nacional (PAN) o sus abogados, quienes determinen la culpabilidad de Padrés.

Lamentó que la defensa del ex mandatario estatal sea victimizarse y presentarse ante la opinión pública como un perseguido político. “Los corruptos deben acabar en la cárcel”.

El PRI reprobó que Padrés acuda ante las autoridades un año después de que concluyó su mandato en Sonora, solicitar decenas de amparos y luego de permanecer 40 días escondido por la orden de aprehensión en su contra.

“Para el PRI, es claro que se le cerraron todos los espacios para su fuga e intenta victimizarse con esta estrategia mediática orquestada desde las más altas esferas del panismo”, sentenció.

Exhortó respetuosamente a las autoridades federales, a que redoblen sus esfuerzos para la aplicación de las sanciones que correspondan al panista.

“No deben dejarse amedrentar por la actuación de sus abogados, quienes son encabezados por el ex procurador general de la República panista, Antonio Lozano Gracia.”

Hoy la sociedad mexicana debe confiar en que habrá justicia, se incautarán los bienes a Guillermo Padrés y serán reintegrados a su legítimo propietario, que es el pueblo de Sonora.

La vocera del PRI, Yulma Rocha, llamó al exgobernador de Sonora Guillermo Padrés a no victimizarse, porque no descartó que su entrega haya sido producto de que no encontró más espacios físicos para su huida ni resquicios legales para enfrentar las acusaciones en su contra.

“Su presencia obedece también a la búsqueda seguramente intensa de las propias autoridades y porque ya no encontró espacios físicos ni resquicios legales para seguir dándose a la fuga y obligadamente lo hace a presentarse”, sostuvo.

Confió en la PGR y en que su actuación es y será en el margen de la ley, alejada de revanchas políticas pero sí con todo rigor contra aquellos que fallaron a la confianza de los ciudadanos al cometer actos de corrupción.

