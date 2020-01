Salamanca, Canal y Ponciano Arriaga, las más peligrosas de la CDMX

A pesar de que las vialidades secundarias en la Ciudad de México tienen un límite de velocidad de 40 km/ h esto no significa que disminuyan los incidentes de tránsito.

Y es que entre julio y agosto de este año, la calle de Salamanca fue la que mayor número de incidentes de tránsito registró por kilómetro, de acuerdo con el Índice de accidentalidad de la CDMX, de Sin Tráfico, el cual fue presentado en conferencia de prensa.

Le siguen las vialidades secundarias Calzada Canal, Ponciano Arriaga, Plaza Madrid, así como la primaria Río Mississippi.

Los incidentes que se presentaron en dichas vías fueron desde choques sencillos a volcaduras, en los que se involucraron automóviles, transporte público y peatones, detalló Eugenio Riveroll, director de Sin Tráfico.

“Por cada kilómetro de Salamanca hay 15.92 accidentes, en Calzada Canal 14.69; en Ponciano Arriaga 11.50; en Plaza Madrid 10.37 y en Río Mississippi 7.49”, especificó.

Enrique Beltrán, director de Logistics Assistance explicó que la razón de que se concentren los incidentes en dichas vías responde a que en la zona hay restaurantes y bares, y además, hay una gran concentración de vehículos.

En tanto, Mario Muñoz, director de Operaciones del Laboratorio de Reconstrucción de Accidentes señaló que es necesario socializar el Reglamento de Tránsito para reducir los siniestros.

“Desafortunadamente los conductores no están respetando las señalizaciones. Los límites de velocidad no se están cumpliendo y eso conlleva a que no disminuyan los incidentes de tránsito”, apuntó.

Añadió que se deben implementar campañas dirigidas al conductor y de igual forma, recalcó, que se debe mejorar la sincronización de los semáforos y la señalización de las vías.

5 calles concentraron los incidentes de tránsito por kilómetro entre julio y agosto

