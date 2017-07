Doña Florinda perdona a Quico y a La Chilindrina y podrían reunirse

Publicidad





Después de que los problemas en la “vecindad” quedaron a atrás es posible que los actores del exitoso programa se vuelva a reunir .

La actriz Florinda Meza, quien dio vida a Doña Florinda; ha decidido dejar en el pasado las diferencias que tuvo con María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina y Carlos Villagrán “Quico.

Recordemos que la viuda de Chespirito ha tenido varias diferencias con quienes fueran sus compañeros de reparto.

Durante una conferencia de prensa por la edición número 23 del Festival Internacional de Caricatura en ColombiaL; Florinda Meza dijo que ya no tiene ningún interés en estar distanciada de sus ex compañeros de reparto. “No celebro los errores que ellos cometieron porque sería como celebrar la inmoralidad, pero eso es problema de ellos. Y si mi marido perdonó y los extrañaba, ¿por qué yo no?; dijo la actriz.

Finalmente Doña Florinda expresó que mantiene una estrecha relación con Édgar Vivar, quien interpretó a Don Barriga. Además no descartó un reencuentro con María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán. “No es tan loco ese sueño (de reunirse) si ellos se acercan, porque no sé dónde están”, agregó Meza.

Florinda Meza volvió a interpretar a la “Chimoltrufia

Uno de los personajes más famosos de la actriz mexicana es el de “La Chimoltrufia, quien reapareció después de muchos años.

La actriz volvió a interpretar a Expropiación Petronila Lascuráin y Torquemada de Botija, nombre completo de “La Chimoltrufia. Esta simpática mujer regresó en un video que fue publicado por Florinda Meza a través de su cuenta de Twitter. El video lo tituló como #LadyChimoltrufia.

“Ustedes perdonarán la calidad del video, es que con la emoción de ver otra vez a la Chimoltrufia después de tantos años me temblaban las manos. Pero no podía desperdiciar la oportunidad de grabar a #LadyChimoltrufia en acción… y vamos por más, porque nos va a dejar entrevistarla, fue el mensaje de Florinda Meza, que acompañó el siguiente video.