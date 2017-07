Circula supuesta carta del regreso de Duarte al gobierno de Veracruz

El gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte , supuestamente habría enviado al Congreso de Veracruz para avisar su intención de regresar al frente del gobierno de Veracruz para concluir su mandato.

El gobernador habría asegurado en la carta que ya tendría definida como seria su estrategia legal para defenderse de las acusaciones penales que se le imputan, informó Reforma.

“Por ser de sigilo y no poder ser difundidas por autoridad alguna en el evento de ser ciertas, porque en todo caso desconozco fundamentos y motivos de las mismas y porque no pueden mediar tales sin previo juicio de procedencia he decidido dejar sin efectos la licencia que en su momento solicité”, menciona Duarte en el escrito.

En la carta fechada el 11 de noviembre, el gobernador presuntamente dice que decide reasumir funciones debido a que durante el periodo de su ausencia hubo acciones judiciales en su contra lo que considera inadmisible.

“Por tanto ya no requiero la licencia que promoví y que cancelo definitivamente”, se leía en el documento.

De acuerdo con el tipo de licencia solicitada por el gobernador, este podría regresar cuando así lo decida solamente dando aviso al Congreso de su determinación

De comprobarse la autenticidad del mismo, Duarte regresaría para gobernar 15 días el estado que está inmerso en una complicada situación política y económica.

