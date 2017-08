"Elena de Avator", la princesa latina en TV

Publicidad











El poder latino se siente cada vez más fuerte en todo el mundo, y Elena de Avator se suma a los programas que muestran la historia y la cultura de Latinoamérica. La primera princesa latina de Disney hace de las suyas todos los sábados en Disney Channel.

Los productores de la serie viajaron a las pirámides de Teotihuacan como parte de su investigación. Publimetro charló con René Camacho, consultor de música latina sobre su trabajo en Elena de Avator.

“Primero hablé con los productores para ver qué buscaban en los estilos y decidieron que querían toda la música latina. Al estar buscando varios géneros por Latinoamérica encontramos cosas interesantes con elementos de música folclórica de todas las regiones, especialmente de la música africana colombiana. Lo interesante fue escuchar el toque moderno como las mezclas. Colocamos todos los elementos de la música latina en la serie como folclórica, moderna y urbana”.

Elena de Avator muestra en su historia la arquitectura caribeña, española, colonial y mexicana.

“Tratamos de crear una fiesta mexicana con mariachi, regional, norteña y banda; así como elementos de los sonidos boricuas. Fue importante usar la música de las distintas culturas para ir de la mano con la historia de la princesa. Hoy en día, los niños están escuchando mucha música y Disney quería hacer algo atractivo en ese rubro”.

René Camacho hace su debut en Disney, y agradeció que en la serie se hiciera un trabajo de investigación para plasmar la historia de la cultura latinoamericana.

“Elena de Avator es como una gran película de Disney, cuando la veo me parece como una película en cada episodio. Es la primera vez que trabajo con Disney, ya se piensa en la segunda temporada y quizá una película. Estamos viendo cada vez más latinos que están trabajando en el cine y la televisión, eso es importante ahora”, concluyó René.

¿De qué se trata?

La princesa Elena de Avator, una jovencita de 16 años, tendrá la tarea de cuidar de su familia, gobernar un reino y llevarlo a la grandeza perdida. Es un spin off de una historia previamente contada en Disney Junior Sofia the First e incluye una serie de canciones originales. Elena de Avalor no sólo muestra los rasgos étnicos latinos sino que el show incluye escenarios inspirados en varias culturas hispana.