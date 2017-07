Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Semana con mucha suerte en juegos de azar y tendrás un golpe de suerte el 17 de noviembre con los números 02, 23 y 18, así que trata de aprovechar esa buena racha en tu vida. Procura no tomar en cuenta lo que dicen de ti en cuestión de chismes y no caer en provocaciones, trata de mantener la calma, recuerda que el que se enoja pierde. Tus mejores días serán el 15 y 17 de noviembre, muy buenos para trabajo nuevo y oportunidades de crecimiento personal. Te invitan a salir de viaje y será tu pareja. En el amor muy volátil, tendrás varios amoríos a la vez, recuerda que tu intensidad sexual es muy fuerte. Te vas de compras y renuevas tu guardarropa. Color: azul claro. Este 14 de noviembre trata de darte baños de pétalos rojos y tres rajas de canela en tres litros de agua y prender una veladora blanca para que el amor se quede en tu vida. Arreglas papeles de visa. Un amor nuevo vendrá a ti del signo de Escorpión o Sagitario. Sacas tu pensión o seguro social.

TAURO

Semana de tener mucha suerte en cuestiones de ingresos extra o poder hablar con tus superiores en el trabajo para que reconozcan tu labor. Ten calma que a tu signo lo rige el enojo sin razón o siempre estar discutiendo, trata de tomar con calma tus asuntos familiares. Te compras un seguro de gastos médicos mayores o lo renuevas. Te invitan a dar una clase de deporte o alimentación. Ten cuidado con tu carácter, a veces tratas muy mal a las personas que más te quieren, analiza lo que dices. Te llega una propuesta para trabajar fuera o te invitan a un negocio. En el amor estarás de lo mejor o te juntas definitivamente con tu pareja del signo de agua. Golpe de suerte con los números 26, 05 y 44. Ten cuidado con personas que hacen brujería o sectas que están metidas en tu vida, trata de alejarte de ellos para que no te contaminen. Este día 14 procura ponerte ropa de color rojo o negro para que tu energía positiva crezca y en este día trata de tomar mucha agua.

GÉMINIS

Semana de estar reponiéndote del fin de semana que fue de mucha fiesta, trata de estar de la mejor forma en cuestiones de salud. A ti te dominan las reuniones y siempre estás acompañado. Eres muy bueno para los negocios de relaciones públicas o deportes, trata de tomar una maestría en eso o poner un negocio. Cambia tu carro, no olvides que que como te ven te tratan, intenta sacar un crédito y renovarlo. En cuestiones de amores seguirás con tu pareja actual y por fin ya no se les ve de pleito. Estás madurando o entiendes que en esta vida todo es de tiempos. Cambias el look y te pones a dieta. Te llega una junta de última hora para los cambios de jefaturas. Te invitan a trabajar en una campaña política o en gobierno. Cuidado con lo que comes o trata de ser más desconfiado por cuestiones de brujerías o malas energías. Tus mejores días: 14 y 17 de noviembre, brillarás en en los negocios. Números de la suerte: 24, 33 y 01. Tu color: gris

CÁNCER

Semana de estar muy contento y sientes que la suerte está de tu lado y más en los días 15 y 18 de noviembre, en esas fechas vendrá a ti una muy buena propuesta de trabajo o venderás algo de tus bienes para pagar deudas. Alguien del trabajo se está enamorando de ti, pon en claro esa situación y no te metas con personas que tengan compromisos. El dinero fluye y pagas la renta o deudas de tu tarjeta, estás en muy buena época de abundancia y debes de aprovechar. Cuídate de problemas de infección de la piel o cabello. En el amor sigues muy enamorado de tu pareja actual, tu signo más compatible es Piscis o Aries; hablarás de casarte o vivir en pareja. Tus mejores días serán el 15 y 17 de noviembre y tendrás más suerte de lo normal o una ayuda divina, aprovéchala y juega lotería con los números 03, 27 y 66. Tu color: el azul fuerte. Te compras una bicicleta o empiezas a hacer más deporte. Te busca una hermana de fuera para pedirte apoyo económico. Trata de no tener amores de fuera, porque ya sabes el dicho: amor de lejos, felices los cuatro.

LEO

Semana de estar con mucho ánimo, ya empiezas a sentir la buena vibra el 15 y 17 de noviembre que van a ser tus mejores días. Esta semana es luna llena y a ti eso te pone melancólico o triste, trata de no pensar mucho en el pasado y date ánimo para empezar con un amor nuevo. Vendrá un amor de fuera o del signo de fuego muy compatible contigo. No te pongas a dieta con pastillas, busca lo natural y hacer ejercicio. Noviembre será muy bueno para ti en negocios o contratos nuevos. En tu aspecto personal te tienes que ver de lo mejor y siempre llamar la atención a donde vayas. Cambios en cuestiones de trabajo o habrá movimientos de puesto, trata de poner una vela roja y rezarle este día 14 a San Judas Tadeo para que te ayude a tener una mejor posición. Cuidado en las calles, trata de no hacerle mucho caso a desconocidos. Tendrás un golpe de suerte el día 15 con los números 03, 22, 17. Ya no pienses lo que no es en cuestiones de amistades, recuerda que no todos son malas personas, empieza a confiar un poco en verdaderos amigos.

VIRGO

Semana muy buena en cuestiones de trabajos nuevos o de cerrar proyectos. Tu energía positiva se va a multiplicar los días 14 y 17 . Entiende que no debes platicar mucho tus planes, a los Virgo los rodea mucho la envidia. En el amor sigues sufriendo por dos amores, no sabes por cuál decidirte y eso te causa un conflicto interno porque piensas que quieres a los dos. Cuida el dinero, trata de no prestarlo para que no te roben la suerte. Debes de cuidarte de la presión alta o los huesos. Eres muy apasionado en todo lo que emprendes, pero te desanimas muy rápido, trata de darle constancia a tus proyectos. Tendrás un golpe de suerte el 14 de noviembre y será con los números 21, 03 y 99. Esta luna llena trata de ponerte algo de plata o si no salte a caminar en la noche para que la luz de la luna llena te dé más energía positiva. Cuidado con pleitos con vecinos o personas de la calle, sé más precavido. A los casados, embarazo en puerta. Mandas a arreglar tu carro. Empiezas a pintar tu casa para arreglar con adornos navideños.

LIBRA

Semana de retos en cuestiones de tu persona, debes aprender que no todo el tiempo vas a tener suerte, debes aprender de tus errores y ya no confiar tanto de lo que te dicen los demás. Te invitan a ir a visitar a unos familiares. Te busca una ex pareja para volver. Cuidado con problemas de hormonas o digestivos . Eres el mejor amigo y el más leal por eso siempre vas a estar rodeado de muchas personas. Cuídate de los chismes, trata de no comentar o platicar lo que te cuenten, recuerda que a tu signo lo rigen los chismes o ser muy comunicador.

Los casados tendrán varios problemas con su pareja y será sin ningún motivo. Un amor del pasado del signo de Piscis o Aries te busca para volver. Los días 15 y 16 de noviembre serán muy buenos para tu signo y tendrás un golpe de suerte en cuestiones de azar con los números 21, 33 y 04. Tu color: el gris. En esta luna llena del día 14 trata de ponerte tres pétalos rojos en el zapato o poner tres rosas rojas en tu casa con una foto tuya cerca para que el amor fluya más rápido.

ESCORPIÓN

Semana de analizar un nuevo proyecto de vida o estar en juntas con personas de tu trabajo para darte un nuevo puesto, será una gran semana y más porque es tu mejor mes del año. Tu signo es el más fuerte del zodiaco y el que tiende a ser líder natural por eso todos te piden consejos. Trata de ponerte en acción y realizar tus objetivos. En el amor vuelves a brillar y te enamoras muy fuerte, tu signo siempre tiene que estar en compañía y tus mejores parejas serán de los signos de aire, que hablarán de amor verdadero. Planeas tus vacaciones para diciembre y será con tu pareja. Golpe de suerte el 16 y 17 de noviembre y serán con los números 23, 10 y 05. Tu color: el blanco. A los solteros les recomiendo este 14 de noviembre en la noche darse un baño con 7 pétalos rojos y blancos en tres litros de agua, con un jabón de canela para que la luna llena los llene de amor toda su vida. A los casados, divorcio en puerta.

SAGITARIO

Semana de analizar si cambias de forma de actuar y ya no depender de lo que piensen de ti tus amistades o familiares, tu signo es fuego y eso te hace ser unos de los más fuertes del zodiaco pero eso también te ocasiona muchas envidias, trata de ser más discreto y no platicar tus logros y éxitos. Noviembre será muy bueno en cuestiones de reinventarse y tener prosperidad casi en todo lo que te propongas, es uno de tus mejores meses y más porque empieza tu época de cumpleaños. Ten cuidado con problemas de pulmones o trata de dejar un poco el cigarro. Te llega un bono o te pagan una deuda. Ten cuidado con los vicios o juegos de azar, no siempre se gana, trata de controlar ese impulso. Cambias el carro por uno más reciente. Te busca un amor del signo de Aries o Leo, trata de darte una oportunidad. Los solteros procuren este 14 de noviembre prender una veladora roja y ponerse un pedacito de canela en la planta de los pies para pisar el éxito en el dinero y el amor. Números de la suerte 20, 06 y 55. Tu color: rojo. Día de suerte: 17.

CAPRICORNIO

Semana de suerte en todo lo relacionado al trabajo. Otra vez tu signo se vuelve a reinventar y tiene ese deseo de crecer profesionalmente. Trata de liquidar deudas del pasado para que no te busque los cobradores. Cierra círculos con amores del pasado. Viene un problema con alguien del signo de Aries o Cáncer y será por un chisme, trata de resolverlo. Te vienen unos días buenísimos el 16 y 18 de noviembre que van a ser excelentes para pedir aumento de sueldo o proponerte para otro puesto. Tu destino es tener un negocio propio. Te compras un celular y empiezas a comprar unos regalos para navidad. A los solteros les viene un embarazo sorpresa, así que cuidado. Números de la suerte 21, 00 y 97. Tu color: amarillo. Este 14 de noviembre en la noche trata de poner al lado de tu cama un vaso cristalino con agua y dejarlo ahí, al día siguiente te lo tomas en ayunas y te pones ropa de color fuerte y mucho perfume para que el amor y dinero vengan muy pronto.

ACUARIO

Semana de estar con menos presiones y sintiéndote más tranquilo en cuestiones de tu trabajo. A tu signo lo rige el ser muy responsable, por eso siempre te estresa no sacar adelante todos tus proyectos. Trata de no cargar problemas que no son tuyos y menos económicos. En el amor te proponen matrimonio o te hablan de amor formal, será un semana muy buena. Los días 15 y 18 de noviembre serán muy buenos en cuestiones de tomar decisiones de cambios de trabajo o de poner un negocio. Noviembre y diciembre serán muy prósperos en todo lo que decidas. Sabrás del nacimiento de un sobrino o primo que te dará mucho gusto. Trata de tomar más agua o seguir una dieta de jugos para que puedas bajar más rápido. Números de la suerte: 21, 03 y 44; tu color, el negro. Este 14 de noviembre prende una veladora roja y come tres fresas rojas en ayunas para que la energía amorosa y del dinero venga ti y se quede.

PISCIS

Semana de fuertes presiones de trabajo o juntas de última hora, se viene un reajuste o despidos, trata de estar atento a los cambios que se avecinan. Tu signo es muy perfeccionista y siempre trata de hacer las cosas súper bien. Ten cuidado con los pagos o trata de no gastar tu dinero en cosas que no necesitas. A los casados les recomiendo no estar de mal humor o sacando todos los defectos a tu pareja, es mejor hablar y llegar a un acuerdo. Tienes el don de la intuición o de sentir qué va a venir en tu vida, en esta semana te mandarán varios mensajes, trata de estar atento a lo que te mandan decir tus ángeles protectores. Tus números de la suerte son 21, 20 y 08. Tus colores: naranja y rojo. El 14 de noviembre trata de darte baños de canela entera en tres litros de agua y después prender una veladora naranja o roja para que venga a ti el amor y la tranquilidad emocional. Te busca un amor del pasado, trata de cerrar círculos. Cuidado con los accidentes en la calle.