"Lo que se ve no se pregunta", presentan libro de Juan Gabriel

“Lo que se ve no se pregunta”, es la respuesta que en 2002 Juan Gabriel le dio al periodista Fernando del Rincón cuando éste le preguntó si era gay, y es el título del libro que presenta Braulio Peralta.

Es una compilación de 16 textos que, en voz de periodistas, escritores y poetas, recogen el sentir del público ante la muerte del cantautor mexicano, el pasado 28 de agosto.

“Diálogo en el purgatorio” (Juan Carlos Bautista), “Oscura soledad” (Hernán Bravo), “La última gira” (Andrea Tirado), “Los mil rostros del pop” (José Homero), “Manual para escucharlo” (Pável Granados) y “Fue un placer conocerte” (Wenceslao Bruciaga), son algunos de los capítulos en el material.

“Aquí se escribió sin censura, sin empacho y sin miedo. Los 16 textos están perfectamente armados, son admirativos, lúdicos, irreverentes y amorosos”, expresó Peralta durante la presentación de “Juan Gabriel. Lo que se ve no se pregunta”.

Sabina Berman es una de las autoras que participan con el capítulo “El abanico”. De acuerdo con Peralta, la dramaturga estuvo en pláticas con el llamado “Divo de Juárez” para escribir su biografía, pero no lo concretaron debido a que los hijos del ídolo se oponían a que hablara de manera abierta acerca de su homosexualidad.

“A Juan Gabriel se le pasó el momento de decir: ‘soy gay’, y lo dio por asentado con esta respuesta al periodista cuando le insistían sobre su vida sexual. Este tema se aborda con toda la discreción y decencia de hacer un trabajo periodístico serio”.

El objetivo, dijo, no es crear ningún tipo de escándalo y tampoco buscan meterse en problemas con respecto a los derechos de imagen del artista, ya que, asegura es una compilación de textos periodísticos y no existen conflictos legales.

“Tenemos el permiso de usar las fotografías. No hay manera de que no puedas decir el nombre de Juan Gabriel si vas a hacer una nota acerca de él. No estamos haciendo un mal uso de la imagen pública de él. Estamos haciendo un libro histórico, recordando su muerte, su duelo”, indicó.

Aclaró que no es un libro de chismes o de morbo, sino de ratificación sobre un hombre que creó, que amó a su país y logró la internacionalización.

“Entre lo inédito que se revela es lo escrito por Luis Manuel Arellano, quien asegura que Juan Gabriel atendió a un paciente de VIH hasta su muerte, lo cual habla del acto solidario del artista”, apuntó.

“Juan Gabriel. Lo que se ve no se pregunta” cuenta con un tiraje de 5 mil ejemplares, y de momento se venderá sólo en México.

