Muchos rezan para que Monterrey no entre: Orozco

El portero de Rayados, Jonathan Orozco admitió que aunque ellos ya están prendiendo las veladoras para entrar a la Liguilla, hay muchos equipos que están rezando para que Monterrey no clasifique.

Orozco dijo que el primer paso es sacar los tres puntos ante Morelia, para luego sentarse ellos a esperar una combinación de resultados, y la ayuda de los Santos, pero no del cielo sino de Torreón, comentó en forma de broma.

“Tenemos que llegar a la meta de los 25 puntos y después quedarnos tranquilos en el aspecto de que hicimos el máximo esfuerzo hasta donde pudimos.

“Si bien la temporada no ha sido buena, no no ha sido lo que hemos querido, no fue lo que fue la temporada pasada. la esperanza está, yo creo que hay muchos equipos que están rezando para que no entre el Monterrey, porque somos un equipo de cuidado, nosotros vamos a ser lo nuestro, lo mas importante es sacar los tres puntos el sábado”, comentó.

Monterrey ha eliminado de la Liguilla en cinco ocasiones a Tigres, sin embargo Orozco no sólo se refirió a ellos.

“Yo creo que todos. Ustedes ponen el nombre del equipo, yo creo que siempre que otros equipos u otras instituciones o presidentes, los jugadores hablan así les va, entonces mejor no toquemos ese tema”, comentó.

El partido ante Morelia será un duelo que tendrá muchos ingredientes, dijo Orozco, pues los Monarcas esperan que Raúl Ruidiaz quien lleva 10 goles se corone campeón de goleo, misma historia para Rogelio Funes Mori quien tiene nieve tantos.

“La verdad es un partido complicado, he escuchado comentarios de la gente de Morelia, ellos quieren que su delantero sea el campeón goleador, nosotros tenemos el tema de (Rogelio) Funes, entonces será un partido con muchos ingredientes”, declaró.