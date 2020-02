Supercívicos lanzan app para reportar baches, basura, fugas...

Los Supercívicos -grupo conocido por denunciar conductas anticívicas en redes sociales- lanzó una aplicación para teléfonos iOS y Android que servirá para que cualquier ciudadano pueda grabar las fallas en los servicios públicos de la Ciudad de México y cualquier otra entidad.

La herramienta, disponible ya de manera gratuita como Supercívicos, servirá para que en un video de 30 segundos los ciudadanos “graben todo lo que no funciona en la Ciudad” como baches, basura, fugas de agua, tala de árboles, deficiencias en el transporte, maltrato animal, banquetas en mal estado.

Los “reporteros ciudadanos” también podrán enviar videos sobre vehículos mal estacionados o que infrinjan el Reglamento de Tránsito; mobiliario urbano en mal estado; anuncios; infraestructura peatonal o ciclista deficiente, además de reconocer lo que está bien hecho.

La aplicación permitirá agregar ubicación exacta en un mapa, con latitud y longitud, el punto de denuncia; la fecha y la hora del reporte y podrá ser compartido además en redes sociales como Facebook, Twitter y Whatsapp, para generar presión a las autoridades.

El desarrollo de esta herramienta estuvo a cargo de la empresa de tecnología Fáctico, los Supercívicos y la red de universidades privadas Laureate; requiere de una conexión a internet o datos para poder funcionar, pero se puede grabar el reporte y subirlo a la aplicación cuando se tenga señal.

Además, al ser compartida en redes sociales, cualquier persona podrá ingresar al reporte en una vista web sin necesidad de tener instalada la aplicación; para poder hacer uso se de debe realizar un registro o iniciar sesión con la cuenta de Facebook.

Los reportes podrán ser votados para que puedan estar en la sección de los más vistos y tener posibilidades de que sean compartidos en las redes sociales de los Supercívicos, quienes cuentan con una comunidad superior al millón de seguidores.

Para Arturo Hernández, líder de Los Supercívicos, esta aplicación podría cambiar la forma de participación ciudadana en la Ciudad, aunque admitió que es una herramienta más de todas las disponibles y ofrecidas por las nuevas tecnologías.

Alex Marín, también de Los Supercívicos, consideró que muchas personas están más acostumbradas a exigir que a participar, por lo que consideró que la nueva aplicación hará a los ciudadanos partícipes de lo que no funciona en la Ciudad para exigir una solución a las autoridades.

Vinculación con autoridades

Sophie Anaya, de Laureate, explicó que el Centro de la Opinión de la Universidad del Valle de México (UVM) generará un reporte trimestreal, en principio, con la incidencia de fallas reportadas por delegación para crean un ranking.

Esto como una medida de presión a las autoridades para que los reportes no sólo se queden en la aplicación, sino que también lleguen a las autoridades correspondientes para que las irregularidades sean corregidas y los usuarios puedan reconocer el trabajo del Gobierno.

Aunque señaló que de primer momento el reporte será trimestral, no descartó que éste pueda ser mensual o incluso semanal, dependiendo del éxito de la aplicación y la cantidad de reportes que se reciban a través de ésta.

Recomendaciones

Ante los casos de confrontación que se ha registrado en las calles entre ciudadanos que denuncian conductas anticívicas y los denunciados que cometen los actos de prepotencia, Los Supercívicos recomendaron a los usuarios grabar con precaución y evitar en todo momento la confrontación.

Recordaron a los usuarios que sí está permitido grabar en la vía pública a cualquier persona o funcionario, pero no a menores de edad; además, si no quieren revelar su identidad, pidieron que si el reporte sobre un vecino, no revelar su domicilio o algo que los identifique.

También pidieron a los “reporteros ciudadanos” que en los videos proporcionen un contexto o explicación que dé sentido a la denuncia, además de cuidar de no tapar el micrófono, la cámara y grabar de manera vertical para tener una mejor vista.

