“Niurka no es un personaje”

Cuando Niurka está frente a una cámara, se siente libre. Muchas veces es criticada por sus posturas y comentarios, pero la cubana siempre está dispuesta a hacer lo que pidan, ya que le gusta jugar a ser el centro de atención. Durante una visita a Guadalajara, donde llegó acompañada de su hijo Emilio de 14 años, la actriz complació a sus seguidores, quienes se le acercaban para pedirle el peculiar grito de “¡Bailas!”.

Su andar no pasa desapercibido, le gusta ser escuchada y como buena cubana su voz es potente; además sus curvas atraen las miradas. Al preguntarle, si Niurka es un personaje respondió: “ No es un personaje, soy lo que se necesita ser en el momento indicado, en el pedir está el dar. Nuestra sociedad está llena de matices pero sobre todo, nuestra audiencia ha sido criada – en los últimos años- de una manera muy disfuncional con todo el amarillismo en cada nota. Si lo que te piden es un chiste, das un chiste; si te piden hablar de poesía, de una controversia, de una participación en una telenovela… das lo que te piden y eso es lo de hoy. ¡Es lo que se vende como pan cliente!, lo que consume y pide la gente”, reveló Niurka.

La actriz de 48 años ha sido portada de revistas sensacionalistas, ha sido atacada por su peculiar imagen y su forma de vestir, pero la cubana afirma que todo forma parte del espectáculo y es lo que vende.

“Mi cuerpo es mi templo, la intuición es mi mejor amiga y el tiempo mi mayor aliado. Soy una mujer que sabe esperar y guiarse por la intuición. No me gusta herir susceptibilidades, por eso no menciono temas en particular pero me gusta reírme de todo; detrás de todas las desgracias en el mundo vienen los chistes y memes, eso me divierte mucho. Creo que son un homenaje, son cosas que se quedan la vida entera”.

Añadió que está vida es corta y no hay que quedarse con ganas de nada, aunque confesó que ya no volvería a casarse.

“El matrimonio ya lo viví, duré casi ochos años con Juan (Osorio), pero eso no lo volveré a hacer, mi único compromiso de por vida, es con mis tres hijos; por ejemplo, en casa mis hijos tienen sus responsabilidades, obligaciones y estímulos, no hay una disciplina militar (…), simplemente vivimos con el derecho a la libertad de elegir con la responsabilidad de aprender a cumplir. A las personas hay que darles lo que quieren, soy una persona que nació para amar y vivir, hay un bufete espléndido de opciones para elegir en la vida, y que forman tu personalidad”.

En sus palabras

“Como puedes cuestionar a un sólo ser humano, si todo lo piden con amarillismo. Me gusta expresarme, soy una mujer con cultura de información, no lo sé todo, sólo lo que me interesa saber, lo que me va a aportar”.

Faceta como mamá

Niurka es madre de tres hijos, a los cuales le toca darles una formación fuera del entretenimiento.

“Soy una buena madre, una buena hermana, una buena amiga, yo ejerzo la amistad verdadera para toda la vida, tengo pocos amigos pero me adoran, porque soy leal. Mis hijos están criados con el derecho de opinar, de equivocarse e incluso con el derecho de calificar una equivocación mía”.

Madre e hijo

Emilio Osorio (14 años), es el hijo de Niurka y ambos cumplirán años el próximo 25 de noviembre.

“No le cambiaría nada, porque si no ya no es ella. Es muy difícil describirla, en lo personal no la veo como Niurka Marcos, en la escuela siempre me preguntan qué se siente ser hijo de Niurka porque siempre hay tanta polémica y también por mi padre, hay mucho alboroto. Sé que es la mejor artista que hay, es mi madre y cuando le toca equivocarse lo hace conmigo”, comentó Emilio quien ya prepara su proyecto musical.

Debut como Dj Set

El viernes 18 de noviembre estará en el Babel Club en Guadalajara como parte del concepto MAN·DRAG·ORA. El costo de ingreso es de 150 pesos y el meet and greet tiene un precio de 350 pesos.

“Me divierto e involucro en todo, si mi invitan y creen que la personalidad divertida y alegre de Niurka es súper a doc con entretener en un antro… yo me pego. No le digo no a nada, es una prueba más. Una de mis virtudes es ver las oportunidades, captaras, leerlas y aprovecharlas, para mi no hay oportunidad pequeña. Van a ver el estilo de Niurka, con temas que a la gente le gusta bailar, no sólo mis temas”.