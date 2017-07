¿Quieres ser amigo de tu ex? podrías ser un psicópata y narcisista

Todos hemos pasado por eso. Terminas una relación y piensas, “es una gran mujer, sigamos siendo amigos“. Pasas tiempo con ella durante seis meses, cuando beben de más tienen sexo y luego decides que hay una razón por la que rompieron en primer lugar. Esa razón es la misma por la que no deberían seguir siendo amigos, precisamente.

Luego ves a otras personas, ex parejas que siguen siendo amigos por siempre y te preguntas por qué no puedes ser como ellos, por qué no eres suficientemente maduro para dejar que el pasado se quede en el pasado y disfrutar de una buena amistad. Pero la realidad es que esas personas no necesariamente son más maduras, de hecho, podrían simplemente ser psicópatas.

Eso es lo que encontró un nuevo estudio de la Oakland University sobre las personas que continúan siendo amigos después de una ruptura. Estas personas exhiben características de personalidad negativas como el narcisismo y la psicopatía.

Los investigadores querían descubrir qué es lo que comparten las ex parejas, ya sea información, dinero, amor o sexo.

Para el estudio, los investigadores realizaron dos experimentos. En el primero pidieron a 860 participantes que describieran qué es lo que los hace mantenerse en contacto con sus ex parejas. Se les brindó una encuesta para determinar si mostraban características negativas de personalidad. Investigaciones previas sugieren que los narcisistas y los psicópatas eligen a sus parejas y amigos por razones estratégicas, así que los investigadores querían saber si las personas mantienen cerca a sus antiguas parejas por las mismas razones.

Resulta que así es.

Algunos de los participantes dijeron mantenerse cerca de sus ex debido a que poseen características deseables como confiabilidad. Eso es comprensible. Pero quienes exhibieron características negativas de personalidad aseguraron que se mantuvieron en contacto con sus ex por “razones prácticas y sexuales”. No está claro si esto significa que les gusta tener a alguien que pueda llevarlos a alguna parte en su auto o si simplemente les gusta mucho el sexo.

De cualquier forma, es una idea atemorizante, particularmente si estás involucrado en alguna de esos extraños arreglos. ¿Por qué harías eso? Son demasiados recuerdos dolorosos.

