"La Candidata", serie de ficción que retrata una lucha por la silla presidencial

La productora Giselle González presentó esta noche al elenco de su nueva producción “La Candidata”, serie televisiva que a partir del próximo lunes aparecerá en el canal de “Las estrellas” y que está protagonizada por Silvia Navarro y Víctor González, así como por un gran elenco.

La presentación se hizo en el Foro 2 de Televisa San Ángel y en donde la productora habló del gran reto de hacer una teleserie de este tipo, con un tema tan complicado como lo es el mundo de la política llevada a la ficción.

“Estamos viviendo una época donde el planeta entero cambia día a día y sobre todo la tecnología y por eso mismo Televisa está evolucionando para mantener el liderazgo que conforma esta manera de contar historias y “La Candidata” es una historia inédita y vanguardista que cuenta con todo el contenido audiovisual que obedece este tipo de cambios.

“Por eso los invito a que la vean a partir del próximo lunes, para descubrir juntos los retos, alianzas, conflictos, traiciones y amores que existen en esta historia”, dijo en su discurso a la prensa e invitados la productora Giselle González.

Antes de esto, la actriz Azela Robinson, fungió como conductora del evento y presentó uno a uno a los actores que participarán en esta telenovela, la cual, dijo, está llena de intrigas, de pasión, en el mundo de la política, “porque aunque no lo crean los políticos también son seres humanos”.

Y así, en el enorme escenario, cuyo piso simulaba un tablero de ajedrez, fueron apareciendo actores de la talla de Helena Rojo, Susana González, Nailea Norvind, Rafael Sánchez Navarro, Ari Telch, Luz María Jerez, Laisha Wilkins, Juan Carlos Barreto, Fernando Larrañaga, Isadora González, Martha Julia, Fabiola Guajardo, Ernesto Gómez Cruz, José Carlos Ruíz, Fabián Robles, así como los protagonistas Silvia Navarro y Víctor González.

En “La Candidata”, Silvia Navarro interpreta a “Regina Bárcenas”, una senadora mexicana que tras descubrir que su esposo (Rafael Sánchez Navarro), el jefe de Gobierno del país, es un político corrupto y se lanza como su oponente en la contienda electoral a la presidencia, desatándose con ello un enfrentamiento entre ambos en la lucha por la silla presidencial.

“Esta es una historia de amor basada en una situación política, una historia compleja que necesita el foco del público desde el primer día, porque además de la trama hay un gran elenco, una estupenda producción, la fotografía y pues lo único que les pido es que la vean”, señaló Silvia Navarro al hablar de su nuevo reto televisivo.

Por su parte Víctor González, se dijo muy emocionado de retornar a Televisa, con una serie que seguramente dará mucho de qué hablar. “Feliz de la vida, regresar a Televisa con una historia como esta y rodeada de grandes actores y una estupenda producción, no podía ser mejor”.

Otro que también retornó a la televisora de San Ángel, es Ari Telch, quien no quiso hablar sobre su personaje, y lo poco que declaró a los medios fue: “Esta no es un serie que se trate de hablar de política, ni de la derecha, ni de la izquierda o del centro, sino de la vida turbia dentro de unos personajes políticos, es ficción, pero no les voy a decir más para que el lunes la vean”.

La serie inicia transmisiones el próximo lunes a las 21:00 horas por el canal 2 “Las estrellas”.

