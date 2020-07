Mario Bautista seduce con baile y coqueteo a sus fans en el Auditorio Nacional

Con su coqueteo y diversos pasos de baile, el cantante Mario Bautista sedujo al público en su primera presentación en el Auditorio Nacional, la noche de este miércoles.

Una locura total generó el intérprete quien presentó su álbum debut “Aquí estoy”, en esta fiesta en la que hubo momentos llenos de energía, romanticismo y diversión.

Tras la presentación de apertura de Nath Campos y el grupo Piso 21, el intérprete juvenil irrumpió en el escenario para dar rienda suelta a su talento durante 90 minutos.

En este recital el músico, quien tuvo diversos cambios de vestuario, agradeció a sus 10 mil “novias” que acudieron a esta reunión, por haber hecho realidad su sueño de presentarse en este recinto capitalino.

“¿Cómo están Auditorio? Déjenme decirles algo, esta noche vamos a recordarla por el resto de nuestras vidas ¿quién está listo para rumbear? Antes que nada quiero agradecer a todos los seres queridos que existen, a mi familia, amigos que están aquí y a ustedes que son lo más importante”, dijo.

“Pudieron haber elegido cualquier lugar del mundo para estar esta noche, pero decidieron estar aquí conmigo. Qué locura, son lo más perfecto que me ha pasado en la vida, estoy con ustedes ‘Bautisters’”, gritó el anfitrión quien vistió en un principio un saco negro con dorado.

“Ven a bailar”, “Sin tu amor”, “Yo por tu amor” y “Te dedico esta canción”, fue el primer bloque de canciones que el vocalista interpretó, junto a un grupo de acompañamiento en la batería, bajo, guitarra y teclados.

Varias fueron las sorpresas que recibieron las admiradoras, una de ellas fue en el tema “Tú y yo” cuando Bautista voló por el entarimado, lo que provocó que aumentara el griterío.

Luciendo un smoking, el cantante subió a la plataforma a una fan a quien le cantó al oído la pieza “Sálvame”, en una cita romántica.

Después de la balada “Llorar”, el ánimo aumentó con “Siempre juntos” y “Si me das tu corazón” con el que bailó utilizando ropa blanca, sin dejar de sonreír en ningún momento.

“Gracias por ser así, por tener una sonrisa en la cara, mandarme esa vibra tan bonita y por cambiar mi vida en todos los aspectos. Esta noche para mí significa mucho, porque hay gente que me dice: no puedes, retírate, no se va a poder, no lo hagas, pero con ustedes todo se puede”, declaró.

En la recta final del espectáculo, antes de “Un mundo nuevo”, “Aquí estoy” y “No digas nada” Mario Bautista se conmovió tanto que empezó a llorar.

“Ustedes hicieron que toda mi vida cambiara, creyeron en mí, gracias de verdad por todo, son lo más bonito que tengo”, aseguró antes de que varias porras de “sí se pudo”, se escucharan.

Además de tomarse una foto con su público, saludar de mano a algunos afortunados y de cantar nuevamente “Sin tu amor” con padres y hermanos en el escenario, Bautista ofreció un mensaje a todo el mundo.

“El ser humano está acostumbrado a tener problemas, pero no dejen que les arruine toda su vida, esto les sirve para ser más fuerte y ser mejor persona; en vez de pensar en cosas negativas, deberíamos de estar agradecidos de estar vivos un día más”, puntualizó.

