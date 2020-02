Separan a policía que agredió a mujer en Metro Cuatro Caminos

Luego de que se viralizó en redes sociales el caso de Vania, una joven que fue agredida por un policía del Estado de México afuera de la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana informó que se separó del cargo al uniformado.

De acuerdo con información del periódico Reforma, la Contraloría de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar continuará con un procedimiento para fincar o deslindar responsabilidades, sin dar más detalles de la identidad del policía auxiliar que fue grabado y señalado por Vania.

Publimetro informó este miércoles que Vania Caché difundió en un video la agresión de la que fue víctima por parte de un uniformado del Estado de México.

TAMBIÉN PUEDES LEER

“Un policía me golpeó en el Metro Cuatro Caminos”: Mujer acusa agresión

“Hace unas horas este señor policía me golpeó saliendo del Metro Cuatro Caminos”, explicó la joven.

De acuerdo a su publicación, ella caminaba afuera de las instalaciones de la estación, que se encuentran en remodelación, cuando una mujer policía puso un tambo frente a ella y le dijo que no podía pasar.

“Segundos después de que empecé a discutir con la señora policía, apareció este personaje golpeador quien sin más me apartó del lugar empujándome del pecho”, explica Vania. “Le grité que no me tocara y enseguida me dio un codazo en la cara”.

“Lo grabé para la denuncia, pero se ha complicado un poco porque resulta ser que como es un agente del Estado de México, en la CDMX se lavan las manos y como fue en la delegación Miguel Hidalgo, los del Estado de México tampoco se hacen responsables”, detalló.

En conversación con Publimetro, Vania explicó que además de la agresión, lo que también le asusta son los comentarios recibidos en redes sociales.

“La violencia de género es algo con lo que tenemos que vivir todos los días y me impresiona mucho que la gente tenga tal cinismo en redes sociales para expresar su odio a las mujeres”.