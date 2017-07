Zoe Saldana y Heidi Klum presentarán los American Music Awards

VIDEO RECOMENDADO:

Los actores Zoe Saldana, Robert Downey Jr., Heidi Klum, Matt Bomer y Ciara se suman a los presentadores que participarán en la próxima entrega de los American Music Awards 2016, a realizarse el 20 de noviembre próximo en esta ciudad.

El anuncio fue realizado hoy por Dick Clark Productions y ABC mediante un comunicado de prensa, en el que se agregó que Nina Dobrev, Taraji P. Henson, Julianne Hough, Karlie Kloss, Teyana Taylor y Steven Yeun también serán presentadores.

Dicho talento se une a Gigi Hadid y Jay Pharoah quienes ya habían sido anunciados, además de que se contará con los números musicales de James Bay, Fifth Harmony, Lady Gaga, Green Day, John Legend, Bruno Mars, Shawn Mendes, Twenty One Pilots y The Weeknd.

Así como los duetos de The Chainsmokers y Halsey, Ariana Grande y Nicki Minaj, Maroon 5 con Kendrick Lamar, y Sting, quien se presentará y será homenajeado con el Premio The American Music Award of Merit.

Los American Music Awards 2016, que es la entrega de premios votados por los fans más grande del mundo, se transmitirá en vivo desde el Microsoft Theater en Los Ángeles el domingo 20 de noviembre, agregó el documento.

Los ganadores de estos galardones son elegidos mediante votaciones, las cuales pueden realizarse en el portal de estos premios, así como por las redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Así fue como Ricky Martin le dio el anillo a su novio

Murciélago aterroriza a Adele en su concierto en México