Muere la diva del soul Sharon Jones a los 60 años

La cantante estadunidense Sharon Jones, considerada una de las voces fundamentales del soul actual, falleció a los 60 años tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

La noticia fue confirmada por su sello discográfico Daptone Records mediante un comunicado emitido a través de su página de internet, en el cual lamentan el deceso de la artista, quien desde 2013 luchaba en contra de dicho padecimiento. Jones falleció el 18 de noviembre.

“Nos entristece profundamente anunciar que Sharon Jones ha fallecido tras una heroica batalla contra el cáncer. Ha estado rodeada de sus seres queridos, incluyendo los Dap-Kings su banda”, puede leerse en el sitio web.

Comenzó su carrera a finales de la década de los noventa, sin embargo, gracias a la potencia de su voz, diversos críticos la han comparado con la de otros exponentes pero de tres décadas antes. Su sonido evoca a dos de las protegidas funk de James Brown; Marva Whitney y Lynn Collins.

Sharon Jones nació en Georgia en 1956, y pasó su infancia entre Nueva York y el sur del país. Su primera demostración de talento la hizo en el coro de la iglesia, y con tan sólo 14 años tocaba el órgano cada domingo en “Queens’ Universal Church of God”.

Con la desaparición de Desco en 2001 grabó para la discográfica Daptone el sencillo “Got a thing on my mind”, acompañada de la banda The Dap Kings. En la primavera de 2002 lanzó su álbum de debut “Dap Dippin’ with Sharon Jones & the Dap Kings”, en el que demuestra un sonido propio de la década de los sesenta con el soul y el funk más puros.

En 2008 grabó una versión en clave de reggae de la canción “How long do I have to wait for you”, acompañada de los Dap-Kings y producida por el teclista Victor Axelrod “Ticklah”.

