Perdió a su madre y los hinchas le dedicaron emotivo homenaje

Touching tribute from the Feyenoord fans to Tonny Vilhena, who recently lost his mother. pic.twitter.com/bCl9OIO7nj — TheFootballRepublic (@TheFootballRep) November 21, 2016

Tony Vilhena no está viviendo días fáciles tras el fallecimiento de su madre. El jugador del Feyenoord recibió la mala noticia el pasado 30 de octubre y desde ese entonces que no jugaba por su equipo.

Pero el tiempo de duelo llegó a su fin y volvió a vestirse de corto este domingo, para el duelo ante Zwolle de la décimotercera fecha de la Liga de Holanda.

Sabiendo que no lo estaba pasando nada de bien por la pérdida de su mamá, los hinchas de Feyenoord quisieron rendirle un emotivo homenaje para subirle el ánimo. Así, cuando Tony Vilhena salió del túnel para ingresar a la cancha, los fanáticos prendieron bengalas en el estadio y cantaron el famoso “You’ll never walk alone.

El jugador se emocionó al punto de soltar unas lágrimas. Mientras los hinchas no dejaban de cantar, les levantó la mano en señal de agradecimiento.

“He tenido mucho apoyo en las últimas semanas, de mis compañeros, el personal del club y todos en Feyenoord. Los aficionados me han apoyado en las últimas semanas. El fútbol es una distracción para mí en los momentos difíciles. (El homenaje) me puso la piel de gallina. Esto es Feyenoord, dijo tras la victoria por 3 a 0 ante el Zwolle.

El otro homenaje en Holanda a jugador que perdió a su madre

Esta no es la primera vez que los hinchas en Holanda dan una demostración de emotividad. Hace unos meses, los fanáticos de Go Ahead Eagles hicieron llorar a Jelle ten Rouwelaar, arquero del NAC Breda.

El portero también había perdido a su madre hace poco tiempo y los hinchas rivales le rindieron un emotivo homenaje. Cuando se jugaba el minuto 61, edd a la que falleció su progenitora, los fanáticos le cantaron el “You’ll never walk alone.