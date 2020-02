¿Tendrá consecuencias la absolución indefinida del aborto?

El papa Francisco extendió desde este 21 de noviembre por tiempo indefinido el permiso para que cualquier sacerdote pueda absolver a las mujeres de lo que consideran el “pecado grave” del aborto.

Se trata de la ampliación del permiso especial que concedió en septiembre de 2015 y que aplicaba para el Año Santo de Misericordia, que concluyó este 20 de noviembre.

En su carta dada a conocer este lunes, el Pontífice menciona que “el aborto es un pecado grave, porque pone fin a una vida humana inocente”.

Sin embargo, afirmó que “no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir, allí donde encuentra un corazón arrepentido”.

Al ser considerado un “pecado grave”, el abordo debía ser absuelto por un obispo, que podía escuchar la confesión de la mujer o delegar el perdón a un sacerdote experto en el tema.

En septiembre de 2015, el papa Francisco permitió que todos los sacerdotes puedan otorgar la absolución por un aborto durante el Año Santo de Misericordia, que concluyó el domingo, por lo que amplió el permiso de manera indefinida.

Usuarios de redes sociales han considerado que esta decisión de Francisco, tomada con la intención de mostrar una Iglesia misericordiosa, puede aumentar los casos de aborto.

En una encuesta de la cadena Televisa Juárez el 44% de los usuarios de Twitter consideraron que aumentará el aborto; el 34% expresaron que habrá más conciencia sobre el tema y 22% opinaron que reducirá el número de feligreses.

El canon 1398 del Código de Derecho Canónico advierte que las personas que colaboran para que se consume un aborto “caen bajo la pena de excomunión”.

Es decir, no sólo es responsabilidad de la madre, que en muchos casos se ve sometida a presiones de personas y situaciones, sino también del médico que practica la intervención, sus asistente y el padre del niño o niña.

En septiembre de 2015 el Penitenciario Mayor de la Santa Sede, Cardenal Mauro Piacenza, afirmó que el permiso de Francisco “se encuadra en el contexto del Jubileo de la Misericordia, gesto significativo en un horizonte de gran cabida a la conversión, de retorno pleno a Dios con todas las consecuencias de paz y de gozo porque, como dice el salmo, ‘es eterna su misericordia’”.

“He encontrado a muchas mujeres que llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa. Lo sucedido es profundamente injusto; sin embargo, solo el hecho de comprenderlo en su verdad puede consentir no perder la esperanza”, mencionó Francisco en septiembre de 2015 al publicar una carta con el permiso a cualquier sacerdote para absolver el aborto.

No obstante, el propio Papa aclaró que su decisión no debe ser tomada como el aval pleno de la Iglesia Católica al aborto: “quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave, porque pone fin a una vida humana inocente. Con la misma fuerza, sin embargo, puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir, allí donde encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre”.