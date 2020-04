“La FIL no puede sancionar ningún tema”: Marisol Schulz

Publicidad









Son 30 años de trabajo e historia, y la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL) vive su consolidación y madurez. A pesar de algunos señalamientos por su apertura a booktubers y youtubers, Marisol Schulz afirmó que es un espacio abierto para todos.

“Es una feria internacional del libro, como feria está abierta a todas las editoriales que vienen aquí. Estamos hablando de 1,900 sellos editoriales, que tienen todo rango de libros, desde los que van exclusivamente por la literatura de la más alta calidad, hasta temas que son interés del público, como espiritualidad o religión, los libros son todos. La feria está abierta para todos los editores que han creído en ella, son los que organizan 650 presentaciones, además de las de nosotros y apartan sus lugares de presentación para los autores y libros que consideren lanzar desde Guadalajara. La feria no puede sancionar ningún tema, es abierta para todos, sí sanciona que sea un espacio de libertad y que todas las ideas se diriman con un debate abierto, tranquilo y armonioso, pero fuera de eso, está abierta a todos los puntos de vista”, enfatizó Marisol Schulz.

El programa de la Feria Internacional del Libro de este año, en su edición número 30 y con América Latina como Invitada de Honor, facilita la reunión de autores provenientes de regiones alejadas unas de otras, de diferentes géneros literarios, de generaciones distintas, contextos políticos parecidos o contradictorios, pero todos ellos unidos por la escritura, por la conciencia de la importancia de las letras y la crítica.

“La feria vive una etapa de madurez -obviamente- de entendimiento y reflexión, de lo que nos ha llevado a ser lo que somos el día de hoy. Vemos los aspectos positivos que son muchos y se han logrado en estos 30 años; además son 30 años de aciertos y de buenas decisiones, quizá hubo algunos errores, pero creo que son más los aciertos y la prueba de todo ello, es donde está la feria hoy en día, el lugar que ocupa para Jalisco, pero sobre todo para el idioma español”.

Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, autores, profesionales del mundo editorial, académicos, artistas y público de todas las edades se reunirán en la gran celebración de los libros, el festival literario más grande del mundo.

“Hay muchos retos, pero cada año es diferente, es decir uno de los retos siempre tiene que ver con el invitado de honor, le da un ello muy específico a la parte cultural, a la literaria y a la programación. En particular el reto, era en primer lugar celebrar los 30 años de una manera grande y elocuente, pero por otro lado, tener un invitado sui generis como el caso de América Latina en su conjunto, que no se puede hablar de un solo interlocutor, sino de muchos interlocutores. No puede hablarse de una sola interpretación de América Latina, sino de muchas, de una multiculturalidad y de aspectos que en realidad se va a discernir que es América Latina, porque no deja de ser una abstracción pero que da muchas satisfacciones”.

Poco más de 650 escritores de 44 países distintos, dialogarán en mesas, presentaciones de libros, reconocimientos, homenajes, salones de poesía que darán vida a los nueve días de la feria.

“Coordino un gran equipo, pero no hay que olvidar que es una feria cuya iniciativa surge de una universidad pública mexicana y como tal, es un espacio abierto al debate, es un espacio que organiza la propia Universidad de Guadalajara, para justamente ver todos los aspectos de los temas de actualidad;, un ejemplo muy claro, aunque ya se había abierto un espacio para discutir la perspectiva de México frente a las elecciones en Estados Unidos, este tema hoy cobra un sentido de mucho mayor relevancia, por los resultados de la elección son temas que van cambiando y la vocación de la feria debe ser abrirse a esas posibilidades, ser flexible para que estos grandes temas puedan modificarse en la marcha”.

Para la edición número 30 habrá invitado especiales que provocarán a la reflexión.

“Siempre he dicho que la presencia de enormes figuras y personalidades que han visitado la feria durante estos 30 años han consolidado el evento, algunos ya fallecieron y no se les volverá a ver, son grandes recuerdos y memorias; por razones personales yo fui editora de Carlos Fuentes durante 17 años y es muy conmovedora la presencia y el recuerdo de Carlos Fuentes o de José Saramago, a quienes acompañé como editora. Con figuras como ellos, también han surgido otras en la feria, vale la pena recordar que hay autores que vienen año con año, que han ido forjando una trayectoria y encontrando un público en México. La feria no se podría departamentalizar, si se me permite el término, lo que nos llena de oprgullo es la feria misma, es todo el conjunto de actividades, es como ha penetrado en el imaginario colectivo de Jalisco. vamos a tener a más de 120 escritores que proceden de todos los rincones de América latina con grandes figuras como Mario Vargas Llosa, Leonardo Padura, Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal y Laura Restrepo por mencionar algunos, pero todo el programa lo pueden consultar en nuestra página web (www.fil.com.mx), es un programa muy amplio, diverso, intenso y hay de todo para todos”.

Visita de George R.R. Martin

La charla de George R. R. Martin se llevará a cabo el viernes 2 de diciembre, a las 17:30 horas, como parte de las actividades de Penguin Random House Grupo Editorial .

“Esperemos que no provoque un caos , porque lo tenemos todo listo para que no suceda eso. Le pedimos ala gente que entienda que es un autor multitudinario, que es un autor que ha generado una gran expectativa y una gran demanda de entradas, las localidades -junto a su editorial- se emitieron en línea a través de una una logística especial y en cuatro minutos se agotaron, Estamos hablando que lo van a ver tres mil personas, cuando el promedio máximo que tenemos en la feria son mil. Se abrió a tres mil personas, y ya está agotado, no hay forma que entren más personas. Es una gran presencia, pero al mismo tiempo invitamos a la gente que no tiene entradas, que no tuvo el registro a que lo vea de otra manera, se pasará por Canal 44 y redes sociales”.