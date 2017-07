Los Raiders conquistan el Estadio Azteca y a los Texanos

Por primera vez se disputó un Monday Night fuera de los Estados Unidos y los Raiders resultaron victoriosos 27-20 sobre los Texanos. Derek Carr demostró que es un candidato al MVP de la Liga al guiar a su equipo al triunfo con tres pases de anotación y una gran actuación en el último cuarto, por otro lado, Brock Osweiler no pudo estar a la altura de su rival.

La NFL regresó a México con toda la intensidad que un juego de temporada regular implica. El equipo de Oakland fungió como local en el Estadio Azteca en lo administrativo pero también contó con el apoyo de la afición; sin embargo, el inicio del encuentro no fue el mejor para ellos.

Houston se fue al frente del marcador al 8:34 del primer cuarto gracias al gol de campo de Nick Novak. Oakland consiguió su primer first down hasta el 4:23 pero no pudo sumar puntos.

Fue hasta el inicio del segundo cuarto cuando los Raiders consiguieron el touchdown. Derk Carr conectó con Jalen Richard, consiguiendo así la primera anotación después de 11 años de ausencia de la NFL.

Sebastian Janikowski se encargó de anotar el punto extra y posteriormente, también amplió con siete puntos la ventaja de los ‘Malosos’.

La jugada polémica del encuentro se dio en el 9:36 cuando Lamar Miller anotó para los Texanos, después de una escapada de más de 30 yardas, pero la jugada fue anulada porque el corredor alcanzó a pisar fuera de la cancha en la yarda uno antes de llegar a la zona de anotación. No obstante, Houston se sobrepuso y logró empatar el juego a 10 con el touchdown de Braxton Miller, que fue el primero del novato en su carrera.

Con el empate 10-10 finalizó la primera mitad en la cancha del Estadio Azteca.

Para el tercer cuarto, los Texanos se vieron mejor y esto se vio reflejado con la anotación de Miller, quien ahora sí consiguió sus primeros seis puntos y de paso le dio la vuelta al marcador.

Los Raiders solo se acercaron en los cartones con un gol de campo de Janikowski al 2:39, su segundo de la noche.

En el último cuarto Houston amplió su ventaja en tres puntos con el gol de campo de Novak. Sin embargo, Carr y el equipo en general reaccionaron inmediatamente y consiguieron la igualada a 20 con una anotación de 75 yardas de Jamize Olawale lo que provocó el alarido de la afición.

Los malosos volvieron a tomar la ventaja al 4:44 con el touchdown de Amari Cooper para poner el marcador 20-27 a su favor.

Los últimos minutos del juego los manejó los Raiders y al final pudo conservar la ventaja para hacerse del triunfo y poner su marca en 8-2 mientras que los Texanos quedaron 6-4.



Mexicanos abuchean a Julión Álvarez, pero respetan Himno de EU en el Azteca

