Martinoli expresó su amor por Chad Ochocinco y así le respondieron

Ahora que anda por estos lares aprovecho para confesar que amo a @ochocinco @MexicanPower @OchocincoPower — Christian Martinoli (@martinolimx) 21 de noviembre de 2016

Christian Martinoli, narrador de Tv Azteca siempre da de qué hablar con su peculiar sentido del humor y en esta ocasión no tuvo nada que ver con futbol, pues aprovechando la visita de la NFL a México lanzó elogios para el ex jugador Chad Ochocinco, quien no se quedó callado y le respondió.

TE RECOMENDAMOS: Los mejores memes del juego entre Raiders y Texans

El periodista de la televisora del Ajusco le “lanzó flores” al ex elemento de equipos como los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Bengalíes de Cincinnati, sin pensar que éste le devolvería el halago con una de sus frases.

Más tarde Martinoli destacó la humildad de Ochocinco, quien en varias ocasiones ha manifestado su cariño por México, además de que vbarias veces hasta se ha puesto la camiseta del Guadalajara, el equipo más mexicano de la Liga MX.

TAMBIÉN PUEDES VER

FOTOS: Las Raiderettes aoagaron el frío en el Monday Night México

Miguel Herrera se va a ¿Estados Unidos?

Mexicanos abuchean a Julión Álvarez, pero respetan Himno de EU en el Azteca