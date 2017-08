Entrevista con Tessa Ia: Cumple otro sueño, ahora en la música

Platiquemos de tu disco, empezando por el arte. Llama la atención la portada en la que apareces besándote a ti misma. ¿Es una manera de tocar el amor propio?

— ¡Exacto! Literalmente. Todas las canciones son escritas para una persona específica, para cada una hay un mensaje diferente, por eso salió el nombre de Correspondencia, porque yo pensaba: ¿qué le escribiría yo a estas personas si les quisiera decir algo?

Entonces, según yo, Circo es la canción que explica el resto de las canciones. La escribí en un punto de mi vida en el que estaba buscando algo en la gente y no lo encontraba, eso me llevaba a saltar a la siguiente persona, y a la siguiente, y ahí es donde empezaron a salir las demás canciones.

Hasta que llegué al punto de encontrar mi correspondencia. Mi resolución fue que lo que yo estaba buscando en todas estas personas, el primer lugar donde yo debí haberlo buscado era conmigo misma. Como bien dices, el álbum trata de la aceptación a ti mismo y quererte no sólo por quién eres hoy, sino por quién fuiste ayer, quererte en todas tus facetas.

¿Tardaste en llegar a ese punto de aceptación de ti misma?

— Sí, yo creo que todavía tengo cosas que seguiré resolviendo hasta el resto de la vida. Cada vez que te sales de tu área de confort, creces y se abren grietas que hay que sanar antes de seguir creciendo. Así son mis letras, son muy metafóricas. Y sí, siento que Correspondencia me sirvió a mí misma de una manera que no esperaba.

Esta propuesta, con estas imágenes y letras, te ha traído polémica y críticas. ¿Qué le dirías a quienes no comprenden tu arte?

— No me molesta, porque el gusto se rompe en géneros. Si a alguien no le gusta mi tipo de música, es aceptable, a mí tampoco me gusta cierto tipo de música y ya.

Creo que para la gente, lo más difícil de entender de mi proceso es ver a una actriz que quiere hacer música. Yo sé que eso siempre es difícil. Esto no es algo que yo haya pensando: voy a hacer un disco y voy a vender millones, sino que era algo que hacía así por gusto en mi casa, sola, para purgar mis demonios.

Lo que le estoy dando a la gente es algo muy honesto, muy personal, y a nadie le estoy diciendo: te tiene que gustar. Al contrario, la gente a la que sí le ha gustado es porque solitos le dan su propia interpretación a las canciones, yo no les digo qué sentir.

Me acuerdo que al principio sí llegaron a decir: son muchas metáforas. Pero al final, esa es la manera en que yo escribo, es mi lenguaje, y a la gente a la que le gusta poco a poco se va distinguiendo de la que no.

¿Hubo alguna parte difícil en el proceso para realizar tu sueño en la música?

— Así tal cual, como bien dices, ha sido un sueño. Me acuerdo que de chiquita, antes de considerar actuar, me encantaba la música y yo quería dedicarme a eso, pero por razones de la vida me quedé en la actuación. Por eso es que ahora sí siento esto como un sueño hecho realidad.

Lo más difícil está en mi propia mente. Más allá de cualquier comentario, una mala tocada en vivo, creo que las dudas y los miedos que aparecen justo cuando uno se sale de su área de confort, que aunque son normales, también son muy destructivos. Aprender a lidiar con eso ha sido lo más fuerte, pero una vez que pasas estos obstáculos, se siente un alivio, como estar flotando.

Tu mamá ha sido pieza clave en tu carrera ¿cierto? Entiende tu arte e incluso hemos visto que asiste a tus tocadas y participa en tu videos, como el caso de Acicálame…

— ¡Sí! Eso es muy interesante porque yo he actuado toda la vida, entonces para ella es fácil relacionarse conmigo y darme consejos, guiarme, podemos hablar del mismo mundo y entendernos. Pero en este caso, yo zarpé en un barquito rumbo a una isla que ella no conoce, y yo soy la que le cuenta a ella mis aventuras, porque ella nunca se metió en la música. Pero le encanta, me pregunta, me escucha y me apoya, es un mamá muy orgullosa y yo estoy muy agradecida porque si no fuera por ella, yo no estaría haciendo nada de lo que estoy haciendo ahorita en mi vida.

¿Qué pasa con la actuación, ahora que haces tu debut en la música? ¿Harás una pausa o combinarás ambas facetas?

— Hago una pausa. Creo que si voy a dedicarme a la música también tengo que darle el mismo espacio, peso y valor que le doy a la actuación. Empecé este año con dos películas muy diferentes, pero muy padres. Una es Los adioses y la otra Camino a Marte. Pero en lo que se producen y distribuyen, me da tiempo para enfocarme en Correspondencia.

Por último, ¿qué palabra o frase define el momento que estás viviendo actualmente en tu carrera?

— Sí, claro. Mi frase favorita que es: vulnerable, pero invencible.