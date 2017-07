La maldición del superlíder ronda a Xolos tras goleada ante León

La que sugería ser la llave más dispareja lo fue, pero a la inversa. En el juego de Ida de los Cuartos de Final nadie sospecharía que el León se metió de milagro a la Liguilla, pero tampoco nadie creería que Tijuana fue el mejor equipo del Apertura 2016: La Fiera se lanzó al frente ante unos tímidos Xolos que olvidaron su poderío en el vestidor, por lo que hizo ver fácil la goleada por 3-0 que selló en el Nou Camp como una gran ventaja para sentenciar la serie y hacer que la ‘maldición’ del superlíder siga aterrorizando a los más poderosos.

El equipo que entró en una gran racha desde que el argentino, Javier Torrente, tomó las riendas le jugó sin miedo a uno de los equipos que más firme lucía como candidato al título, es por ello que cuatro minutos fueron suficientes para poner a temblar a los de la frontera, cuando Michael Orozco salvó en la línea un contraremate de Mauro Boselli que amenazaba con estrenar el marcador.

Pero el goleador argentino no perdona dos veces, por lo que siete minutos más tarde aprovechó un gran centro de Elías Hernández para fulminar a Federico Vilar con un letal remate de cabeza y así firmar el 1-0 a favor de La Fiera. Después fue Fernando Navarro al 17’ con un cabezazo al que no alcanzó a llegar el arquero rojinegro para el 2-0.

La reacción del superlíder nunca llegó ante el ‘peor’ de la Fiesta Grande. Al 61’ Germán Cano no titubeó ante otra gran asistencia de Hernández con un trazo largo que mandó a guardar desde el área chica, para dejar ‘helado’ con el 3-0 a Miguel Herrera, quien desde el banquillo no daba crédito de lo que ocurría con su poderosa escuadra, pero no pudo hacer más y la goleada fue inevitable, por lo que buscará remar contra corriente para que sus pupilos se repongan el próximo sábado en la cancha del Caliente, si quieren acabar con la famosa ‘maldición’.

Revive aquí las mejores acciones del partido:

90′ ¡Se acabóoooo! La Fiera sorpende al superlíder con goleada en el Nou Camp: León 3-0 Xolos, en la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2016

61′ ¡Goooooooooool de La Fiera! Germán Cano se firma el tercero y ya es goleada esmeralda ante el líder: León 3-0 Xolos

46′ ¡Ya se juega el segundo tiempo!

45′ ¡Finaliza el primer tiempo en el Nou Camp! La Fiera está sorprendiendo al líder 2-0 en casa

36′ La Fiera presiona al frente en busca del tercero, pero Vilar no deja pasar la pelota

25′ ¡Reaccionan los Xolos! El cuadro visitante pone alerta el arco de Yarbrough, pero aún no logra concretar

17′ ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL LEÓN! Fernando Navarro se suma a la cuenta con el segundo: León 2-0 Xolos

11′ ¡GOOOOOOOOOOOL DE LA FIERA! Mauro Boselli abre el marcador con un remate letal de cabeza: León 1-0 Xolos

4′ ¡En la líneeeeeaaaaaaaaa! ¡Se salvan los Xolos! Boselli se queda a nada de estrenar el marcador

0′ ¡Inicia el partido! Comienza la Liguilla del Apertura 2016 en la cancha del Nou Camp: León 0-0 Xolos