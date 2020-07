"Marc Anthony quería vivir como soltero", revelan

Publicidad















Luego de que en dos días Marc Anthony besara a su ex Jennifer Lopez y también se divorciara de su esposa Shannon de Lima, salen a la luz detalles que llevaron a la pareja a separarse cuando apenas se había casado en 2014.

¿Habrá divorcio? Marc Anthony y Shannon de Lima están separados

De acuerdo a una fuente de la revista “ People ”, a Marc no le quedaba tiempo para disfrutar de una vida en matrimonio, además de que quería una vida de soltero.

“Marc está demasiado ocupado con su carrera; [las] giras] y las grabaciones lo mantienen distanciado de sus relaciones sin que él mismo se dé cuenta”, “Marc quiere tener una mujer en casa pero también quiere vivir la vida de un soltero. Esto no funciona por mucho tiempo”, aseguró la fuente.

Dicha fuente también comentó sobre la relación de Anthony con JLo: “Marc ha estado enamorado de Jennifer López desde el día que la conoció hace muchos años, así de sencillo”, dijo el experto en música con sede en Miami -cuyo nombre no fue identificado por “People”-.

“El estaba devastado por la separación y siempre ha sido parte en la vida de ella porque tienen pasados similares, [tienen a] sus hijos y su amor por la música y actuar. Se necesita de una pareja muy fuerte para no sentirse celoso de eso”, indicó.

La noche de los Latin Grammy, el salsero besó a su ex esposa, Jennifer Lopez en el clímax de la ceremonia, donde se le premió por su trayectoria musical. Anthony dedicó su premio tanto a sus hijos como a toda la gente “que me dijo no, que no iba a poder”.

