Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Semana de estar analizando un cambio de casa o lugar de residencia, recuerda que tu signo es fuego y siempre necesita estar en movimiento y cambiando de lugar para que su energía positiva crezca. Es buen tiempo para tomar una decisión y buscar nuevos horizontes. En el amor seguirás con tu buena racha de estar conociendo persona muy afines, pero nada formal. Ten cuidado con problemas de espalda o riñón, toma más agua para que tu organismo funcione bien. Sigues con la dieta y ya te ves de lo mejor. Las mujeres tendrán problemas en la matriz o quistes. Te llega un dinero extra el 30 de noviembre y va a ser por un bono o te pagan una deuda. Eres muy bueno para hacer negocios de publicidad o ventas de ropa, trata ahora en diciembre de llevarlo a cabo. Tendrás un golpe de suerte el día 29 con los números 03 y 22. Cuidado con los enemigos ocultos o no hagas tanta confianza con gente que acabas de conocer. Días de tener ayuda divina y protección. Preparas el arbolito de navidad y decoración de tu casa.

TAURO

Semana de estar con mucha energía positiva a tu alrededor, recuerda que tu signo siempre es muy atrevido y le gustan los retos en cuestión de trabajo, así que trata de emprender un negocio o emplearte en este mes de diciembre, te va a ir de lo mejor. Ten cuidado con las traiciones amorosas o de amigos, sé más cauteloso y no platiques tanto tus intimidades. Recibes un dinero extra o te pagan una deuda del pasado. Te invitan a muchas fiestas o andarás muy sociable en estos días. En el amor seguirás muy enamorado de tu pareja o estarás pensando en formalizar. No seas tan drástico con tu familia o trata de no pelear y acércate más a ellos. Cuídate de dolor de garganta o pulmón. Sigues estudiando medicina o algo relacionado a las ventas. No busques más a ese amor del pasado, ya no va a volver, es mejor cerrar círculos. En el trabajo chismes y malos comentarios hacia ti, protégete con una veladora roja prendida el jueves. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 31.

GÉMINIS

Semana con problemas económicos o tratando de salir de deudas, pide ayuda a un familiar y liquida todos tus compromisos y ya no sacar créditos mínimos en este mes de diciembre. Sigues con la buena racha amorosa o de estar conociendo personas muy afines a ti y en esta semana te llegará un amor del signo de Capricornio o Libra que va a ser muy compatible contigo. Terminas de realizar trámites de pasaporte o visa. Ya no seas tan rencoroso y aprende a pedir perdón y más a tu pareja, a veces les haces mucho daño sin razón. Eres muy fuerte en todos los sentidos y eso te va a llevar a estar alcanzando el éxito en tu negocio o trabajo. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 21, trata de jugarlo el 29 de noviembre, ese día los astros se van a juntar para que todo te salga de lo mejor. Pagas colegiaturas o decides entrar a un curso en diciembre. Te recuerda mucho un amor de Aries o Piscis, trata de buscarlo y sanar la relación del pasado. No confíes en tus amigos del trabajo, te quieren traicionar.

CÁNCER

Semana de estar arreglando papelería de un préstamo o pagar una deuda. Recuerda que a tu signo lo dominan siempre los problemas con créditos o pagos atrasados, así que ponte al corriente y saca adelante tus compromisos. Vas a estar en tus días de suerte y más el 1 de diciembre que te va a llegar una sorpresa de trabajo o tus jefes reconocen tu labor y te van a dar un aumento de salario o bono de aguinaldo. Son días de tomar decisiones en cuestiones de cambiarte de casa o irte a vivir cerca de tu familia. Arreglas papeles de licencia de conducir o un seguro para tu carro. Trata de estar al pendiente de tu papá porque va a estar algo enfermo de sus pulmones. No olvides que todo lo que te rodea es algo que te ayudará a estar mejor como persona. En el amor te buscará un amor del signo de Escorpión o Capricornio que te pide amor formal. Tus números de la suerte son 01 y 22.

LEO

Semana de estar acomodando otra vez tu vida personal, recuerda que los malos momentos quedaron atrás y son tiempos de reinventarse. Trata de sanar tu alma y perdonar ese amor del pasado que te hace mucho daño y así empezar de nuevo. Llegará a ti un amor sincero en este mes de diciembre y será del signo de Aries o Sagitario, hablará de formalidad. Recibes un reconocimiento por tu desempeño laboral o tramitas tu título. En el amor, los casados traten de no tener problemas con su familia política o tus suegros, evita reuniones familiares. Cambias de lugar de residencia o decides irte a vivir a otro país. Trámites de papelería de migración o pasaporte. Recibes el pago de una deuda. Siempre vas a ser el mejor amigo y el más leal, por eso siempre tienes mucha gente a tu alrededor. Tus números de la suerte son 04, 76 y 21. Tendrás un golpe de suerte el 30 de noviembre con cierres de contrato, te recomiendo ponerte algo de plata en tu bolsa o cartera para que te sirva de protección.

VIRGO

aciones familiares o amorosas, recuerda que todo lo que nos pasa es porque necesitamos aprender de la vida, trata de estar con mucha fuerza interior que estos días se arreglan. Te viene una buena racha a partir del 1 de diciembre, recibirás una buena propuesta de trabajo o un dinero extra. Tu signo tiene mucha facilidad para tener prosperidad y dinero, sólo trata de no platicar tus éxitos y logros para no causar envidias. Son momentos de cambiar el chip de tus pensamientos y estar más enfocado en crear un patrimonio. Cuando estés en un problema fuerte, personal o laboral, sólo debes concentrarte en estar mejor y verás que tu pensamiento te va a llevar a la solución, tu mente es muy fuerte y siempre vas a conseguir lo que necesitas. En el amor, muy tranquilo con tu pareja y celebras el cumpleaños de un familiar. Los solteros, es momentos de disfrutar tu soltería y salir con todos y no comprometerse con nadie. Te llega un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 02, 65 y 11.

LIBRA

Días de suerte en todo lo relacionado a trabajos nuevos o proyectos de negocios, recuerda que tu signo es la balanza, la vida, así que trata de tener equidad en todo lo que te propongas y no estar con sentimientos encontrados en tu trabajo porque no te valoran, tú para adelante que vendrá lo bueno para ti en estos días. No dudes en ningún momento de tu fuerza espiritual que tenderás a tener mucha ayuda divina en estos días, sobre todo de un familiar que ya falleció. Recuerda, pide y se te dará. A partir del 29 de noviembre vendrá una racha de amor correspondido o de sentirte muy bien con tu pareja y hablarás de formalizar tu relación. Ten cuidado con tus amistades que una de ellas te va a traicionar, trata de no platicar tanto tus cosas personales. Te llegan unos amigos de fuera y te vas de fiesta en esta semana. Ya no digas que no a la vida y salte de vacaciones en este mes de diciembre. Libra siempre quiere conocer lugares y personas de otras partes. Tus números de la suerte son 31 y 20.

ESCORPIÓN

Semana de estar con mucha suerte en todo lo relacionado a dinero extra o el pago de tus comisiones. Tu signo siempre va a atraer el dinero a su vida y siempre busca el bienestar personal, pero debes de tener cuidado con las envidias o problemas de brujería porque tu signo atrae también mucho esas situaciones. Trata de poner algo de plata en tu cartera. Ya no busques el amor, déjalo que llegue solo a tu vida, recuerda que al forzar el destino después no salen las cosas como tú quieres, así que ten calma y sé paciente. Trámites de pagos de tu carro o decides comprar una motocicleta. Cuídate de problemas del estómago o gastritis. En tu trabajo surgirán juntas de cierre de mes o revisión de proyectos. Los casados tendrán algunos problemas por culpa de celos infundados, trata de relajarte. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Tu golpe de suerte va a ser el día 29 de noviembre con los números 23, 10 y 99.

SAGITARIO

Días de estar con algo de resentimiento por parte de un familiar o tu pareja porque no te dan el apoyo que necesitas en tu situación legal o trámites de pagos de un crédito. Recuerda que nosotros mismos tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones, ten calma que ya en estos días resuelves todos tus problemas. Estás en tu mejor etapa, la de tu cumpleaños y siempre en estos días es cuando te reinventas por completo, trata de ponerte un listón rojo en la muñeca derecha con tres nudos y allí dejártela para protección. Tu suerte va a empezar a cambiar a partir del 28 de noviembre, ese día recibes buenas noticias en todos los sentidos. Celebras el cumpleaños de un familiar junto con el tuyo. Preparas un evento de tu trabajo para recibir a los dueños o personas del extranjero. Tramitas tu visa o residencia. Sacas tu título. Cambias de look y mejoras tu condición física. Te llega una sorpresa amorosa y será del signo de Acuario o Aries. Tus números son 01 y 27. Embarazo en puerta para los que están casados.

CAPRICORNIO

Semana de estar con mucho trabajo atrasado y juntas de última hora para cambios de puesto o reajuste de personal. Son tiempos de organizar tu vida y darle un motivo para salir adelante, recuerda que tu signo necesita estar siempre motivado o sentirse útil para realizar sus objetivos y llegar al éxito. Te llega la responsabilidad de un puesto nuevo y será de coordinador de proyectos. Cambias el celular o la computadora. Te invitan a salir de viaje con tu pareja o será en el mes de diciembre. Trata de renegociar una deuda y ya no dejar pendiente tu situación económica. Tenderás a estar muy contento el 1 de diciembre, recibes varias sorpresas que te darán mucho impulso para salir

adelante. Sacas un crédito de carro. Te invita un amigo a un negocio de comida o ropa. Terminas de hacer tu tesis o sacas tu título. Recibes una mala noticia por parte de un familiar que va a estar enfermo. Tus números de la suerte son 09 y 23.

ACUARIO

Semana de arreglar papelería del trabajo o tener cierre de mes. Recuerda que siempre en diciembre te llegan propuestas de un mejor puesto laboral, es tu mejor mes del año. Tenderás a tener una buena semana en todos los sentidos y más en lo amoroso, por fin sientes que tu vida tiene sentido y vas en una dirección muy importante para formalizar con los signos de Aries y Libra. Cuídate de dolores de espalda o de cuello. Trata de hacer más ejercicio. Los casados ya no piensen cosas que no son, tu signo es muy malpensado y siempre cree que le son infieles, trata de tranquilizarte. Recibes un dinero extra y será para pagar deudas y comprar muebles para tu casa. Tramitas un crédito bancario de carro. Sabrás de una enfermedad de un familiar pero no será grave. Renuevas el contrato de renta. Preparas vacaciones para diciembre con tus amigos. Mandas a arreglar tu carro de la afinación o las llantas. Tu mejor día será el 1 de diciembre y vendrá a ti una ayuda muy fuerte por parte de alguien muy importante. Números de la suerte 03, 22 y 17.

PISCIS

Semana de entender que lo que pasa en tu vida es porque así lo decides, recuerda que tu signo es agua, a veces vas bien y a veces vas mal, trata de estar sereno y no tomar decisiones precipitadas en tu vida amorosa. Procura guardar tu dinero o ahorrar más porque te vienen gastos inesperados. Recibes la noticia que una hermana va a ser madre. Tramitas los papeles para el crédito de un carro o pagas la deuda este mes de diciembre. Ya no recuerdes tanto a ese amor que se fue, ya no va a volver, son tiempos de cerrar círculos. Tendrás muchas invitaciones a salir de fiesta o reuniones de trabajo, pero trata de no tomar mucho alcohol o fumar. Cuidado con los robos o pérdidas, sé más precavido. En el amor, los casados seguirán muy tranquilos. A los solteros les vendrá un amor de Escorpión o Libra que serán muy compatibles contigo. No hagas negocios con personas que no sean de la familia. Cuida a tu papá, andará enfermo. Golpe de suerte el día 30 y te viene un dinero extra con los números 03, 22 y 71.