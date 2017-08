Florinda Meza celebra misa en honor a "Chespirito"; pero corre a la prensa

A los que dicen que “los corrí”, les aclaro que yo no convoqué a la prensa y que de todos modos ahí estuvieron y nadie los sacó. — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) 29 de noviembre de 2016

Yo estoy muy triste, cada momento que pasa es más difícil. No quería hacer algo grande, sólo una misa para recordarlo. Era personal, íntimo. — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) 29 de noviembre de 2016

Sin embargo lo que más me duele es que en lugar de hablar de mi Rober en un día tan especial, hablen de cosas escandalosas sólo por vender. — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) 29 de noviembre de 2016

Con una misa a la que asistió un reducido grupo de familiares y amigos cercanos, la actriz Florinda Meza recordó a su esposo, Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, a dos años de su muerte.

La celebración eucarística se llevó a cabo en la iglesia Cristo Resucitado que se encuentra en el kilómetro 3.5 de la zona hotelera de Cancún y estuvieron 20 personas, entre ellos un grupo de bomberos de la ciudad, que acompañaron a Florinda Meza, quien es madrina de estas personas encargadas de apagar incendios.

Sin embargo, no todo marchó como se esperaba, pues la actriz se incomodó con la presencia de la prensa y terminó corriéndolos del lugar, informó el Diario Basta!

“¿Ustedes qué hacen aquí, si no fueron invitados? Les pido que se retiren porque este fue un evento para familiares y amigos, y ustedes no son bien recibidos. Los medios de comunicación en México rompieron hasta los arreglos florales con tal de sacar la nota (del funeral). Yo sé que ustedes no son así de groseros que ellos, pero no voy a permitir que eso vuelva a pasar, así que les pido que se vayan de aquí”.

Al respecto, Florinda aclaró a través de su cuenta de Twitter cómo ocurrieron las cosas:

Aunque en un principio se dijo que se le rendiría un homenaje en el busto que tiene en el Paseo de las Estrellas del centro de la ciudad, finalmente no se llevó a cabo.

En un breve mensaje durante la misa, Florinda Meza recordó que los últimos años de su vida, “Chespirito” sufrió mucho espiritualmente por el hecho de que nunca se casaron por la Iglesia católica.

“Mi esposo fue un buen hombre que sufrió mucho porque era un gran creyente y que vivió sus últimos días sufriendo porque sabía que violentaba el sacramento del matrimonio”, expresó Meza que vestía en color negro.

Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre del 2014 en su residencia, ubicada en la zona hotelera de Cancún, donde vivía desde hace varios años por prescripción médica.

“Chespirito” falleció rodeado de los familiares más cercanos a él, su esposa, Florinda Meza, que también tuvo un personaje destacado en sus historias, pero sobre todo en su vida.

Ambos llegaron a vivir a Cancún en 2009, pero desde una década antes, vacacionaron varias temporadas hasta que decidieron quedarse para enfrentar las dolencias que aquejaban a Gómez Bolaños.

El viernes 28 de noviembre de 2014, a las 13:30 horas, Roberto Gómez Bolaños falleció por causas naturales.

Su viuda, Florinda Meza sigue viviendo en Cancún e incluso desde junio pasado es la madrina de los bomberos de la ciudad.

