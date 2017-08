Kim Kardashian deja "Keeping Up With The Kardashians"

Publicidad





👀 A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Aug 21, 2016 at 9:34am PDT





Kim Kardashian dejará de ser estrella de la televisión y es que la socialité abandonó su reality show por lo menos lo que resta del año.

La más famosa de las Kardashian está pasando por un momento complicado, por lo que se ha convencido que es el momento de centrarse en su familia y de estabilizar su situación. Los últimos meses no han sido buenos para ella, primero el robo que sufrió en París y después la hospitalización de su marido.

Según TMZ Kim Kardashian ha decidido parar las grabaciones de “Keeping Up With The Kardashians”.

La estrella no ha podido más y ha cancelado su aparición en el reality familiar en todo lo que queda de 2016. Es más, según el mismo portal estadounidense, la salida de Kim es, en realidad, un paro en la producción de” Keeping Up With The Kardashians”, y aún no se sabe si es definitivo. Pero por el momento, no veremos nada relacionado con la Navidad de esta famosa familia en la última temporada del reality.

Sin embargo nos seguirán llegando noticias de los otros miembros de la familia Kardashian-Jenner. Ya que cada uno de ellos (Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie) son una marca en sí mismos, tienen sus propios negocios y apps. Además algunos de ellos como Rob, (el único hermano), tienen su propio reality show.

También te puede interesar: