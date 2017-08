Trump anuncia que dejará su emporio económico

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que dejará “totalmente su empresa” al asumir la presidencia, en medio de la polémica sobre posibles conflictos de interés durante su mandato.

En un conjunto de mensajes en su cuenta de Twitter, Trump salió así al paso de las críticas en el sentido de que la permanencia a la cabeza de su emporio de bienes raíces, hotelero y de campos de golf en decenas de países podría provocar conflictos a partir del 20 de enero.

“Tendré una gran conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York con mis hijos el 15 de diciembre para discutir el hecho de que estaré dejando mi gran negocio totalmente para enfocarme completamente en liderar el país y a hacer grande a Estados Unidos nuevamente”, escribió.

Durante la campaña presidencial, el millonario estadunidense había sugerido la posibilidad de dejar su negocio en un fideicomiso administrado por sus tres hijos Ivanca, Eric y Donald Jr.

Apenas la semana pasada, durante una entrevista con el diario de New York Times, el presidente electo había indicado sin embargo que legalmente no tenía obligación de hacerlo porque un presidente no tiene constitucionalmente un conflicto de interés.

“Aunque no estoy obligado por ley, siento que es visualmente importante, como presidente, no tener ningún conflicto de interés con mis varios de negocios”, señaló en otro tuit.

El presidente electo estadunidense no ofreció detalles adicionales aunque expertos han sugerido que dejar el negocio a sus hijos no es equivalente a las acciones de otros mandatarios que han creado “fideicomisos ciegos” para evitar conflictos de interés.