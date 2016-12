Alumnos de la UNAM no podrían ir a Marte por falta de recursos

Estudiantes de la UNAM que fueron seleccionados por la International Space University (ISU) y la University of South Australia para que asistieran a una capacitación de educación espacial en dicho país podría no ser realidad, ya que no cuentan con el dinero suficiente para viajar a pesar de que obtuvieron una beca.

En noviembre de este año los alumnos fueron elegidos para que tomaran clases prácticas y teóricas en el Southern Hemisphere Space Studies Program, con el objetivo de impulsar el desarrollo espacial en el país.

“Para nosotros es un honor formar parte del primer grupo de mexicanos aceptados en este programa y nos sentimos comprometidos con México de traer el aprendizaje y conocimiento de vuelta para colaborar a colocar a México como un actor fundamental en la carrera espacial”, dijo Juan Carlos Mariscal en entrevista para el Conacyt.

A pesar de la beca del 50% que les otorgó el ISU, una de las instituciones de mayor importancia en el sector espacial internacional, los estudiantes no cuentan con el dinero restante (unos 6,450 dólares australianos) y el vuelo redondo de la Ciudad de México a Australia, por lo que el viaje podría verse truncado.

Ante esto, decidieron hacer una campaña para recaudar fondos y poder pagar para el curso, sin embargo, sólo pudieron recaudar 250 mil 414 pesos. El día límite era el 26 de diciembre.

Los estudiantes también llevaron la propuesta ante senadores y diputados para su análisis, pero ésta aún no ha recibido respuesta.

El programa tiene una duración de cinco semanas y abordarán temáticas como: ingeniería y tecnología, exploración, aplicaciones y servicios, ciencias biológicas, política, economía, administración y negocios. Además, pueden residir en Adelaide, Australia.

Los jóvenes que tienen el sueño de ser astronautas y viajar a Marte son: Tania María Robles Hernández, Yessica Dennise Reyes Gutiérrez, Luis Ángel Castellanos Velasco, Genaro Marcos Acosta y Juan Carlos Mariscal Gómez.

