VIDEO: Jugador de la NFL sorprende a aficionados en un taxi

El receptor de los Giants de New York de la NFL, Odell Beckham Jr. sorprendió a propios y extraños al manejar uno de los autos de “Undercover Lyft”, aplicación similar a Uber que te de la oportunidad de tener un “chofer” especial y ser transmitido a través de YouTube.

En dicho video se puede observar como, Beckham Jr. se infiltró ente los usuarios y les regaló un increíble viaje, en donde bailó, les dio consejos sobre el cabello e incluso llamó a su madre, con la que realizó divertidas bromas.

Cabe destacar que aunque en diversas ocasiones les sugirió a los usuarios su verdadera identidad, pocos pudieron descubrir que se trataba de la estrella de la NFL.

Odell Beckham Jr went under cover as a Lyft drive

OBJ: “I caught like 12 passengers today” 😂😂 pic.twitter.com/C5kbbkAFl2

— NFL Retweet (@NFLRT) 5 de enero de 2017