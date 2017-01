El PRD convoca a marcha nacional por el “gasolinazo”

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, convocó a todos los partidos de oposición a una marcha nacional pacífica para el 15 de enero próximo como parte de las acciones para exigir que se revierta el alza a los precios de las gasolinas.

“Convocamos a todos los partidos de oposición a que se sumen a esta iniciativa y hacemos un llamado al propio PRI y al Partido Verde, a la sensibilidad, a la rectificación, para que se puedan sumar a esta iniciativa y busquemos no lastimar más a la ciudadanía”, señaló.

En conferencia de prensa con legisladores de la Cámara de Diputados, detalló que la movilización será a las 11:00 horas en todos los estados de la República y a la par se hará una campaña de información a la ciudadanía con entrega de volantes y calcomanías, para hacer notar el enojo de la población.

“No quieren entender que la gente está enojada. Sale el presidente Peña a pedir compresión. No es un tema de compresión, es un tema de entender que la gente ya no aguanta más, que la gente ya no puede pagar más con un mismo salario y con esta escalada de precios”, expuso.