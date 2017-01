Escasez de turbosina por “gasolinazo” afectaría a viajeros

La escasez de turbosina por el alza de precios en las gasolinas podría provocar que viajen menos pasajeros por avión, ya que las aerolíneas priorizarían llevar una carga adicional de combustible que les permita hacer viajes completos, alertó el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), Mario Alberto González Aguilera.

En entrevista, explicó que en ciudades como Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez y Morelia se ha registrado desabasto de combustible para aviones desde hace una semana, debido a los bloqueos carreteros que han impedido la llegada de las pipas a los centros de abasto.

Ante dicho panorama, el también piloto de una aerolínea comercial, abundó que algunas aeronaves han volado hasta con cinco toneladas adicionales de turbosina para no agotar el poco combustible que hay en las ciudades donde hay escasez.

“En algunos estados del norte del país hay combustible únicamente para 24 horas. Aeroméxico en lo particular, que es en la empresa donde yo participo, tenemos ya ahorita por procedimiento cargar en adición combustible para no acabarnos el poco combustible que queda, por ejemplo, en Ciudad Juárez o en Chihuahua. Morelia no está aceptando vuelos alternos para conservar el combustible que queda”, dijo.

Pero advirtió que si hubiera la necesidad de que los aviones llevaran una carga de turbosina superior a las cinco toneladas, implicaría que las aerolíneas reduzcan el número de pasajeros por vuelo y eso sí traería pérdidas económicas.

“Ello podría implacable un costo para las empresas, porque si tu cargas cinco toneladas más de combustible, llevas cinco toneladas menos de carga que puede significar pasajeros que tienes que dejar en tierra o carga o equipaje”, puntualizó.

Señaló que hasta el momento no se ha incurrido en la necesidad de sacrificar el número de pasajeros por vuelo para transportar combustible de reservas, pero se acería en dicha circunstancia sin se agrava la escasez de turbosina.

