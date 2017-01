Kilo de tortillas llegaría a los 20 pesos en febrero

El precio de la tortilla podría alcanzar los 20 pesos, es decir casi la paridad del dólar –que ha ido de 20 a 22 pesos desde el arranque de 2017 –, debido al alza en los combustibles, denominada “gasolinazo”.

El líder de la Central Cardenista Campesina (CCC), Max Correa comentó que el segundo incremento en los combustibles, programado para febrero próximo, sería la razón que dispare el precio de la tortilla hasta en 20 pesos.

Actualmente el kilogramo de tortilla se ha registrado hasta en 14 pesos en la Ciudad de México, por lo que el alza sería de hasta 42.8% si llega a 20 pesos.

Correa explicó que el transporte del maíz, principal insumo de la tortilla, se encarece con los precios de la gasolina y el diésel, ello sin tomar en cuenta que los bloqueos carreteros provocan el retraso de la carga o su adecuada conservación.

Plan de emergencia

Por ello, dijo que esperan llegar a un acuerdo con el gobierno federal para frenar las importaciones de insumos y trasladar los apoyos a la producción de alimentos, particularmente del maíz.

“Le es más barato al país, al Presidente y al secretario de Agricultura y Hacienda a que se canalicen los apoyos a la producción de alimentos particularmente del maíz para no vernos obligados a importarlo en las zonas de sur-sureste, que es donde se concentra la principal demanda, no en el norte del país, no en Sinaloa, porque nos genera altos costos de traslado a donde está el mercado principal”, consideró.

Agregó que si los anuncios que haga Donald Trump una vez que asuma la presidencia de Estados Unidos dispara el precio del dólar hasta 23 o 25 pesos, las importaciones de alimentos de leche de carne y de insumos “prácticamente van a ser inmanejables”.

