Regresa la comedia musical “Entre Sapos”, debido al éxito

Por séptimo año, la exitosa comedia musical “Entre sapos”, protagonizada por Alejandra Morán y Javier de la Vega, regresa para ofrecer cuatro presentaciones, los domingos 22 y 29 de enero, en la Ciudad de México.

“Entre sapos”, una obra donde el espectador comienza a reír y cantar desde la primera escena, refleja una historia de amor a la vida, relaciones de pareja y todo aquello que aqueja al ser humano durante el enamoramiento, ambientado por grandes clásicos musicales.

A través de un comunicado de prensa, se informó que la también autora del texto, Alejandra Morán, se siente satisfecha con el resultado de la puesta en escena, por lo que para estas presentaciones preparó algo muy especial.

“Yo estoy muy agradecida con la vida porque gracias a ‘Entre sapos’ he podido ver felices a muchas personas, he escuchados sonrisas y carcajadas durante los seis años que nos hemos presentado. Estamos empezando con el pie derecho el séptimo año y eso no cualquiera. No me resta más que invitarlos a que vengan a descubrir por qué entre sapos tiene tantos años en cartelera y por qué la gente repite una y dos y hasta tres veces”, dijo Morán.

Cómo y cuándo

Domingos 22 y 29 de enero, 17:00 y 19:30 hrs, Teatro del Hotel NH, Zona Rosa.

Boletos disponibles a través del sistema Ticketmaster

