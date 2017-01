Donald Trump sigue a 42 en Twitter ¿quiénes son?

Donald Trump figura en la lista de los hombres más influyentes del planeta.

Fue (renunció para asumir su nuevo cargo) el principal dueño de The Trump Organization, un conglomerado que reúne a más de 515 empresas, de las cuales 264 inician con su apellido “Trump”; mientras que 54 portan sus iniciales.

Antes era sólo el magnate y eso ya es mucho decir, ahora está punto de asumir el poder de la nación más influyente en la escena internacional, y a pesar de que todo parece estar dicho, surge una nueva inquietud.

En la cuenta oficial @realDonaldTrump figuran apenas 42 personas seguidas, en contraste con los más de 20 millones de usuarios que siguen al republicano.

Una desproporción a todas luces y no bastando con ello, al menos la mitad de esta reducida cifra está compuesta por las cuentas de sus familiares, empresas y algunos líderes políticos influyentes.

Es una actriz, cantante y productora irlandesa. Es mejor conocida como el ángel empleado de Tess en la serie de televisión estadounidense Touched by an Angel. Y es también la esposa del productor de televisión, Mark Burnett (También seguido por Trump).

Es una locutora de radio, escritora y comentadora política estadounidense. Su programa de radio, sindicalizado a nivel nacional, The Laura Ingraham Show, se transmite en Estados Unidos por el Talk Radio Network.

Es miembro del Partido Republicano y de orientación conservadora. Tras la victoria en las elecciones presidenciales fue elegido por el Colegio Electoral para ocupar el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos.

La proclamación está prevista para el 20 de enero de 2017.

Es un locutor de radio irlandés-estadounidense, y se le considera como un líder político. Es el anfitrión del programa radial The Sean Hannity Show, y del programa semanal del canal Fox News Channel llamado Hannity’s America. También es co-anfitrión del programa Hannity & Colmes de Fox News y es autor de dos libros que figuraron en la lista de superventas del New York Times.

Es una abogada, columnista estadounidense, colaboradora de diversos medios y autora. Saltó a la fama como crítica de la administración de Bill Clinton.

Nacida en Nueva York, hija de John Vincent Coulter (1926–2008) y Nell Husbands Coulter (1928– 2009), él católico y ella protestante, criada por una familia conservadora en New Canaan (Connecticut).

Es cristiana protestante de la rama del Presbiterianismo, niega la veracidad Evolución biológica, cree que los judíos en Estados Unidos deben ser convertidos al cristianismo.

It truly would be barbaric for Obama to release more Gitmo terrorists before they've had a chance to get their sexual reassignment surgery.

— Ann Coulter (@AnnCoulter) January 18, 2017