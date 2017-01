¡Confirmado! Las cintas de Pixar se conectan entre sí, aquí la prueba

Mucho se ha especulado sobre que todas las películas de Pixar tienen una conexión, y las dudas por fin han sido despejadas.

Toy Story, Buscando a Nemo, Cars, Monster Inc, Wall-E, Valiente, son algunas de las producciones de esta compañía cinematográfica, que junto con Disney, han conquistado a los más pequeños y también a los que no lo son tanto.

Y sí entre todas esas historia existe un vínculo muy especial.

Fue la misma Pixar que a través de Facebook publicó un video donde muestra las conexiones que existen entre sus cintas más famosas. En el video vemos los “Easter Eggs ” (huevos de Pascua), que son los relaciones que existen entre las películas de animación como Toy Story, Bichos, Monsters Inc, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up, Brave, Inside Out o El viaje de Arlo, entre otras.

El resultado simplemente es mágico y maravilloso.

También te puede interesar:

Encuentran muerta a Loalwa Braz Vieira, precursora de la lambada

La razón por la que Emma Watson rechazó hacer La Cenicienta