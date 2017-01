Libertad de expresión y prensa, en riesgo con Trump en el poder: experta

La libertad de expresión podría verse limitada en Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump debido a las múltiples diferencias que tuvo con distintos medios durante su campaña y que incluso les llegó a negar el acceso a conferencias durante casi un año.

En entrevista para Publimetro, la directora del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional, Laura Carlsen, señaló que será muy difícil para los medios de comunicación mantener la libertad de prensa, ya que el magnate ha limitado mucho el trabajo de éstos.

“Va a ser muy difícil la libertad de expresión aquí en los Estados Unidos por la actitud hostil que tiene Donald Trump hacia la prensa (…) en su elección ha controlado y limitado mucho el trabajo de la prensa y eso va a ser extremadamente delicado”.

Sobre las declaraciones del presidente electo emitidas el 10 de noviembre pasado donde culpó a los medios de comunicación de incitar a “hostigadores profesionales” para protestar contra él, Carlsen mencionó que es “una manera de desvirtuar tanto a los medios como a las movilizaciones, sin embargo, de aquí en adelante va a ser muy difícil que alguien crea esta versión”.

“Los sectores que no votaron por Trump se sienten ofendidos y agredidos por las políticas que representa el presidente electo. Creo que estas movilizaciones tienen una lógica y un proceso propio que no pasa por el control de nadie”, precisó.

Laura Carlsen señaló que es muy probable que exista una represión física en las movilizaciones que se lleven a cabo después de que Trump asuma el poder, ya que no tendrá mucha tolerancia hacia estas expresiones.

“Paciencia no va a tener. Con opositores se enoja, es un enojo que se refleja en su cara, en sus facciones y en sus palabras. (…) Va haber un esfuerzo para desacreditar, para deslegitimar las acciones en su contra, que no va a prosperar porque van a ser muy amplias”

Apuntó que no recurrir a la opresión con violencia va a ser la mayor prueba de este gobierno, pero subrayó que no ocurrirá “en un primer momento, pero en un segundo momento es muy probable”.

Contrarresta a la prensa con Twitter

Durante una entrevista con la cadena Fox News, Donald Trump mencionó que por sus problemas con los medios de comunicación ha optado por usar Twitter para contrarrestar a la prensa deshonesta.

“Miren, no me gusta tuitear. Podría estar haciendo otras cosas, pero hay unos medios y una prensa muy deshonestos. Es la única forma en que los puedo contrarrestar”, señaló.

Ante esto, la experta en política internacional mencionó que el magnate ha utilizado éste medio para no pasar por los filtros de la prensa y no verse afectado por las preguntas.

“Es una estrategia para poder hacer declaraciones que llaman la atención y no darles como alimento a los medios masivos que el considera parte del enemigo.

“(Twitter) es una manera para llegar directamente a la gente y no pasar por el filtro de la prensa (…) Trump sabe que puede decir directamente lo que quiere sin que haya comentarios o filtros de la prensa si lo utiliza de su propia cuenta de Twitter. Está cambiando mucho la relación de la estrategia de la comunicación y el papel de la prensa en los Estados Unidos”, señaló.

Pleito con medios

El 25 de agosto de 2015 el periodista de Univisión, Jorge Ramos, fue expulsado de una conferencia luego de que el magnate se negara a responder una pregunta sobre migración.

Como presidente electo, en su primer conferencia de prensa, Trump vetó las preguntas de Jim Accosta, reportero de CNN, luego de acusar a la televisora de dar noticias falsas, refiriéndose al reportaje sobre que Rusia tenía en su poder supuesta información comprometedora del magnate.

El 13 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos atacó por medio de Twitter al diario The New York Times “por sus coberturas pobres y altamente imprecisas del Fenómeno Trump”.

“El @nytimes envió una carta a sus suscriptores por su MALA cobertura sobre mí. Me pregunto si cambiará ¿lo crees?”, escribió en la red social.

Los medios que han sido incluidos en la lista negra del magnate, son: The New York Times, The Washington Post, Des Moines Register y los portales electrónicos The Huffington Post, BuzzFeed y The Daily Beast y Político, a los cuales en varias ocasiones les ha negado el acceso a conferencias de prensa.

Megamarcha

El próximo 21 de enero se prevé una megamarcha en Estados Unidos donde se esperan que se manifiesten cerca de 200 mil personas en contra de las políticas que busca implementar el presidente electo de EU.

TE RECOMENDAMOS: