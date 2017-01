Miles protestan contra Trump frente al Edificio Nacional de Prensa

Mles de manifestantes realizaron este jueves una protesta relámpago frente al Edificio Nacional de Prensa en la capital estadunidense, donde se realizaba una de las fiestas en honor del presidente electo Donald Trump.

Bajo consignas como “Alto al Fascismo de Trump”, los manifestantes se colocaron cara a cara con agentes de la policía que por decenas fueron desplegados a lo largo del edifico que alberga a la mayoría de la prensa extranjera acreditada en Washington.

Un grupo de simpatizantes de Donald Trump, incluido un afroamericano que portaba una gorra con la leyenda “Hagamos Grande a Estados Unidos Otra Vez”, se enfrascaron en un duelo de gritos con los manifestantes contrarios sin que intervinieran las fuerzas del orden.

Las festividades realizadas en el marco de la toma de posesión de Trump que ocurrirá este viernes han incluido varios eventos privados, en donde ha sido notoria la inasistencia de ciudadanos afroamericanos y con una evidente mayoría blanca.

Trump encabezó poco antes un evento en el monumento a Abraham Lincoln, en el llamado Paseo Nacional de la capital, donde reiteró sus promesas de campaña, incluido el fortalecimiento de las fronteras de Estados Unidos.

Thank you for joining us at the Lincoln Memorial tonight- a very special evening! Together, we are going to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/5d774OCx5o

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017