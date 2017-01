Donald Trump agradece a medios de comunicación el análisis de su discurso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump utilizó su cuenta habitual de twitter @realDonaldTrump para emitir un mensaje de agradecimiento a los medios de comunicación que dieron cobertura a su ceremonia de toma de protesta que se llevó a cabo el viernes y en especial al análisis de su primer discurso al frente del país.

A fantastic day and evening in Washington D.C.Thank you to @FoxNews and so many other news outlets for the GREAT reviews of the speech!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2017