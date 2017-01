Obama anuncia vacaciones luego de gobernar EU por ocho años

Luego de entregar el mando de Estados Unidos al presidente Donald Trump, el ex presidente Barack Obama hizo oficial las vacaciones que tomará en compañía de su esposa Michelle Obama. El mensaje lo difundió la noche del viernes a través de su cuenta personal @BarackObama.

In the meantime, I want to hear what you're thinking about the road ahead. So share your ideas with me here: https://t.co/GYkEOK8EuT

— Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2017