Tornados dejan 15 muertos en el sur de EU

Al menos 15 personas murieron y más de 40 resultaron lesionadas luego de que severas tormentas y tornados azotaran este sábado los estados de Georgia y Mississippi, informaron hoy las autoridades.

Funcionarios de la Agencia de Administración de Emergencias de Georgia, dijeron que 11 personas murieron y otras 23 resultaron lesionadas luego de que la racha de tormentas golpeara el centro y el sur de esa entidad.

Siete de las 11 muertes se registraron en un parque de casas móviles en el condado de Cook, cerca de la frontera entre Georgia y Florida.

dijo el forense Tim Purvis en declaraciones al periódico The Atlanta Journal-Constitution.

En Mississippi, la agencia de emergencias informó en un comunicado que un tornado causó extensos daños en el sureste de la entidad, provocando la muerte de al menos cuatro personas y más de 20 lesionados.

El gobernador de Mississippi, Phil Bryant, declaró el estado de emergencia ante los múltiples daños causados por el tornado.

It is important to remember that more severe weather is forecast for tonight. Be alert, have a plan and follow @MSEMA for real-time updates. pic.twitter.com/cYiuuw2BfC

— Phil Bryant (@PhilBryantMS) January 21, 2017